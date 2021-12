Simm oferece 577 vagas de emprego para esta quarta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) oferece 577 vagas de emprego para quarta-feira, 31. Os interessados devem se dirigir a um dos postos do Simm, no Comércio - Rua Miguel Calmon, 382; no Cabula - Praça da Mangueira, 84; em Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 1.902; na Boca do Rio - Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja; em Itapuã - Avenida Dorival Caymmi, s/nº, dentro da Feira de Itapuã.

Os candidatos devem levar originais da Carteira de Trabalho, carteira de Identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS. O atendimento é realizado das 8h às 17h, por meio de distribuição de senhas, entregues a partir das 6h30. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

Confira as vagas

Operador de telemarketing

Ensino médio completo, não exige experiência.

500 vagas



Motoboy entregador de gás

Ensino fundamental completo, habilitação A, 3 meses de experiência.

1 vaga



Mecânico de Caminhão

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Pizzaiolo (trabalhar a noite e madrugada)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Mecânico de auto em geral

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

2 vagas



Técnico em eletrônica (trabalhar em Ribeira do Pombal - BA)

Ensino médio completo, B, 6 meses de experiência.

1 vaga



Auxiliar técnico em eletrônica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Moleiro de autos

Ensino fundamental completo, habilitação B, 6 meses de experiência.

2 vagas



Eletricista de autos

Ensino fundamental completo, habilitação B, 6 meses de experiência.

2 vagas



Serralheiro de indústria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência com chão de fábrica.

20 vagas



Confeiteiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Analista de rede

Ensino superior completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Técnico de refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Supervisor de telemarketing

Ensino superior incompleto, 6 meses de experiência.

1 vaga



Faturista

Ensino superior incompleto em administração, economia e áreas afins, habilitação B, 6 meses de experiência no sistema SAIB.

1 vaga



Vigia (trabalhar na Ilha de Itaparica - BA)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

4 vagas



Maqueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

6 vagas



Atendente de estacionamento (temporária)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

5 vagas



Jardineiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

2 vagas



Professor de inglês (trabalhar em Mata de São João - BA)

Ensino superior completo, 3 meses de experiência.

2 vagas



Auxiliar de vendas

Ensino médio completo, habilitação B, 6 meses de experiência.

6 vagas



Serralheiro de aço inox e aço carbono

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

2 vagas



Vendedor de telefonia móvel

Ensino superior incompleto em administração, marketing e áreas afins, 3 meses de experiência.

8 vagas



Analista de crédito

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

2 vagas



Vendedor de crédito consignado

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Cortador de roupas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Encarregada de costura

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Vendedor interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

