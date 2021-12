SIMM oferece 50 vagas para treinamento gratuito em telemarketing

Foram abertas nesta sexta-feira, 27, as inscrições para o treinamento em telemarketing realizado pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM). São oferecidas 50 vagas em Salvador. Os intressados devem ter ensino médio completo.

As inscrições devem ser realizadas no Posto Central do SIMM (Rua Miguel Calmon, 560 - Comércio). Para se inscrever, é necessário apresentar o RG.

As aulas do treinamento profissionalizante em telemarketing serão realizadas no período de 10 a 30 de maio, no Senac da Praça da Sé, com carga horária de 126 horas. Os cursistas receberão ajuda de custo para o transporte e lanche

Além deste treinamento, o Polo de Capacitação de Call Center do projeto Salvador 360, em parceria com o Senac, também realiza um treinamento de candidatos para o setor, que deve abrir 6 mil vagas de emprego somente este ano.

