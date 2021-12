O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) oferece 493 vagas de emprego nesta quarta-feira, 14, em Salvador. Entre as funções disponíveis estão operador de telemarketing (300), motoboy (6), garçom (4), entre outras.

Os interessados devem ir a um dos postos do Simm, no Comércio - Rua Miguel Calmon, 382; em Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 1.902; na Boca do Rio - Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja; Cabula - Praça da Mangueira, 84, Cabula VI; ou Itapuã - Avenida Dorival Caymmi, s/nº, dentro da Feira de Itapuã.

Os documentos necessários são: originais da Carteira de Trabalho, carteira de Identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS. O atendimento é feito das 8h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30.

O público conta ainda com um ponto de atendimento do Simm na Estação Ferroviária da Calçada, nas instalações da Agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), cujo horário de atendimento é das 8h às 14h. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

Os candidatos também podem agendar atendimento por hora marcada, que funciona das 8h às 16h, pelo telefone 3202-2016 ou 0800-2853111 para ligações gratuitas.

