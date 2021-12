Simm oferece 43 vagas de emprego para esta quarta

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) oferece, através do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), 43 vagas de emprego para quarta-feira, 10.

Os interessados deverão ir a um dos postos do Simm, no Comércio - Rua Miguel Calmon, 382; no Cabula - Praça da Mangueira, 84; em Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 1.902; na Boca do Rio - Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja; em Itapuã - Avenida Dorival Caymmi, s/nº, dentro da Feira de Itapuã, levando originais da Carteira de Trabalho, carteira de Identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS/Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 8h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30. O público conta ainda com um ponto de atendimento do Simm na Estação Ferroviária da Calçada, nas instalações da Agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), cujo horário de atendimento é das 8 às 14h. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

Confira a relação completa de vagas:

Costureira de máquina industrial

Ensino Fundamental completo, 6 meses de experiência

5 vagas

Atendente de estacionamento

Ensino Médio completo, 3 meses de experiência

5 vagas

Polidor de veículos

Ensino Médio incompleto, 6 meses de experiência

4 vagas

Auxiliar de limpeza (exclusiva para pessoa com deficiência)

Ensino Fundamental completo, não exige de experiência

1 vaga

Atendente de balcão (exclusiva para pessoa com deficiência)

Ensino Médio completo, não exige experiência

1 vaga

Empacotador a mão (exclusiva para pessoa com deficiência)

Ensino Médio completo, não exige experiência

1 vaga

Motoboy entregador de gás

Ensino Fundamental completo, habilitação A, 3 meses de experiência

1 vaga

Costureira de máquina reta

Ensino Fundamental completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Cortador de roupas

Ensino Médio completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Médico Clínico Geral

Ensino Superior completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Mecânico de caminhão

Ensino Fundamental completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Lavador de roupa hospitalar

Ensino Médio completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Pintor letrista

Ensino Fundamental incompleto, 6 meses de experiência

1 vaga

Mecânico socorrista de ônibus

Ensino Fundamental incompleto, 6 meses de experiência

1 vaga

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Ensino Médio completo, desejável residir em Lauro de Freitas ou proximidades, 6 meses de experiência

3 vagas

Pedagogia (estágio)

Ensino Superior incompleto, desejável residir em Lauro de Freitas ou proximidades, não exige experiência

2 vagas

Mecânico de auto em geral

Ensino Fundamental completo, 3 meses de experiência

1 vaga

Auxiliar de padeiro

Ensino Médio completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Salgadeiro

Ensino Médio completo, 6 meses de experiência

2 vagas

Técnico em informática

Ensino Médio completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Auxiliar de pessoal

Ensino Médio completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Professor de Educação Física

Ensino Superior completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Consultor de vendas

Ensino Médio completo, imprescindível possuir carro, habilitação B, 6 meses de experiência

1 vaga

Operador de empilhadeira

Ensino Médio completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Motorista entregador

Ensino Médio completo, 6 meses de experiência

1 vaga

Cozinheira de restaurante de indústria

Ensino Médio completo, 6 meses de experiência

3 vagas

