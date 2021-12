Simm oferece 400 vagas de telemarketing nesta segunda

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (Simm) oferece 400 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, nesta segunda-feira, 19. É necessário que o candidato tenha ensino médio concluído, mas não é exigido experiência.

Os interessados devem comparecer a um dos quatro postos do Simm, localizados no Comércio, Cabula VI, Cajazeiras e Boca do Rio, levando os originais da Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é realizado das 8h às 17h, mediante a distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30, no posto do Comércio, e das 7h30, nos demais postos.

O público ainda conta com um ponto de atendimento do Simm na Estação Ferroviária da Calçada, nas instalações da Agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), cujo horário de atendimento é das 8h às 14h.

As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

