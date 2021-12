Simm oferece 38 vagas para operador de trem do metrô de SSA

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 344 vagas de emprego nesta sexta-feira, 10, na capital baiana Salvador. Entre as oportunidades, estão 38 vagas para operador de trem de metrô de Salvador.

Os interessados deverão comparecer a um dos postos do Simm, no Comércio (Rua Miguel Calmon, 382), no Cabula (Praça da Mangueira, 84), em Cajazeiras (Estrada do Coqueiro Grande, 1.902), na Boca do Rio (Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja) ou em Itapuã (Avenida Dorival Caymmi, s/nº, dentro da Feira de Itapuã).

É preciso levar originais da carteira de trabalho, possuir habilitação D, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 8h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30.

O público conta ainda com um ponto de atendimento do Simm na Estação Ferroviária da Calçada, nas instalações da Agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), cujo horário de atendimento é das 8 às 14h. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

Os candidatos também podem optar pelo atendimento por hora marcada, que funciona das 08 às 16 horas, pelo telefone 2203-2016 ou 0800-2853111, para ligações gratuitas.

Confira as vagas:

Operador de telemarketing

Ensino médio completo, não exige experiência.



150 vagas

Operador de trem de metrô

Ensino médio completo, sexo masculino, com experiência em caminhão bitrem, possuir habilitação D, 6 meses de experiência.

38 vagas

Pedreiro

Disponibilidade para trabalhar no estado de São Paulo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

50 vagas

Consultor de vendas

Ensino médio completo, sexo feminino, 3 meses de experiência.

12 vagas

Motoboy

Ensino médio completo, sexo masculino, habilitação A, 6 meses de experiência.

5 vagas

Manicure

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

5 vagas

Manicure

Ensino fundamental incompleto, sexo feminino, 3 meses de experiência.

3 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

3 vagas

Garçom

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

3 vagas

Mecânico de refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Mecânico de refrigeração

Ensino fundamental completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

1 vaga

Atendente de pedágio (temporária)

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

5 vagas

Manobrista (temporária)

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

5 vagas

Eletricista de ar condicionado de automóvel

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

1 vaga

Torneiro de rodas

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Mecânico de injeção eletrônica

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Assistente de vendas

Ensino médio completo, possuir pelo menos um ano de habilitação B, 6 meses de experiência.

4 vagas

Cabeleireiro

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

2 vagas

Esteticista

Ensino fundamental completo, sexo feminino, 3 meses de experiência.

1 vaga

Pedólogo

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

1 vaga

Auxiliar de limpeza (temporária)

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

4 vagas

Saladeiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Operador de circuito interno de TV para ônibus

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

1 vaga

Porteiro (exclusiva para pessoa com deficiência)

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

2 vagas

Operador de caixa (exclusiva para pessoa com deficiência)

Ensino médio completo, sexo feminino, 6 meses de experiência.

2 vagas

Repositor de mercadorias (exclusiva para pessoa com deficiência)

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

2 vagas

Padeiro

Ensino médio incompleto, sexo masculino, 6 meses de experiência.

2 vagas

Patisseiro

Ensino médio incompleto, sexo masculino, 6 meses de experiência.

2 vagas

Patisseiro

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

3 vagas

Confeiteiro

Ensino médio incompleto, sexo masculino, 6 meses de experiência.

2 vagas

Confeiteiro

Ensino fundamental completo, sexo feminino, 6 meses de experiência.

1 vaga

Técnico de panificação

Ensino médio incompleto, sexo masculino, 6 meses de experiência.

2 vagas

Ajudante de cozinha

Ensino fundamental incompleto, vaga zoneada para Simões Filho e adjacências, 6 meses de experiência.

6 vagas

Ajudante de cozinha

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

3 vagas

Contador

Ensino superior completo em Ciências Contábeis, 6 meses de experiência.

1 vaga

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (estágio)

Ensino superior incompleto em Sistema de informação, sexo masculino, a partir do 4º semestre, não exige experiência.

1 vaga

Mensageiro

Ensino médio completo, sexo feminino, 6 meses de experiência.

3 vagas

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência na área hospitalar.

5 vagas

Fiscal de loja

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

3 vagas

Instalador de películas de carro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

2 vagas

Ajudante de cozinha

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

1 vaga

Garçom

Ensino fundamental completo, sexo feminino, 6 meses de experiência.

1 vaga

Ajudante de confeiteiro

Ensino fundamental completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

1 vaga

Marceneiro

Ensino médio incompleto, sexo masculino, 6 meses de experiência.

1 vaga

