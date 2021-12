O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) oferece 180 vagas temporárias para vigilante nesta sexta-feira, 28. É exigido ensino médio completo, seis meses de experiência, curso atualizado ou de reciclagem e altura mínima de 1,75m. É necessário possuir calça ou paletó preto completo.

Há ainda oportunidades para eletricista, maqueiro de hospital e vendedor externo, entre outras. Os interessados devem comparecer a um dos postos do serviço, localizado no Comércio, Cabula e Boca do Rio, das 8h às 17h.

As senhas são distribuídas a partir das 6h30. O público conta ainda com um ponto de atendimento do Simm na Estação Ferroviária da Calçada, nas instalações da Agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), cujo horário de atendimento é das 8h às 14h.

Confira as vagas

Auxiliar de farmácia hospitalar

Ensino médio, seis meses de experiência

06 vagas

Eletricista de ônibus

Ensino fundamental inc., três meses de experiência

02 vagas

Guardetes - Temporária

Ensino médio, seis meses de experiência, curso de vigilante atualizado ou reciclagem,

altura mínima de 1,70m, possuir calça preta

40 vagas

Maqueiro de hospital

Ensino médio, seis meses de experiência

05 vagas

Mecânico de ônibus

Ensino fundamental inc., três meses de experiência

02 vagas

Monitor de química

Ensino médio, seis meses de experiência com aula em laboratório.

01 vaga

Vigilantes - Temporária

Ensino médio, seis meses de experiência, curso de vigilante atualizado ou reciclagem,

altura mínima de 1,75m, possuir calça preta ou paletó preto completo

180 vagas

Vendedor externo

Ensino médio, seis meses de experiência, hab. AB

01 vaga

Torneiro mecânico

Ensino fundamental inc., seis meses de experiência

01 vaga

