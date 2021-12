Simm oferece 132 vagas de emprego nesta sexta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 132 vagas de emprego para esta sexta-feira, 14. As oportunidades são para todos os níveis de experiência e escolaridade.

Os candidatos devem se dirigir a um dos postos do Simm (no Comércio, Cajazeiras, Boca do Rio e Itapuã) com a Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF, número do PIS/Pasep ou NIS, comprovante de residência e histórico escolar.

O atendimento acontece entre às 8h e 17h, mas as senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h30. Uma unidade do Simm também funciona na Estação Ferroviária da Calçada, na sede da Agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, entre às 8h e 14h.

Confira as vagas:

Vigilante

Ensino médio completo, habilitação B, possuir curso, estatura mediana - mínimo 1,75m, 6 meses de experiência.

30 vagas

Vendedor porta a porta

Ensino médio completo, não exige experiência.

25 vagas

Pedreiro

Ensino fundamental completo, 6 meses experiência.

10 vagas



Auxiliar de linha de produção (exclusivo para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, não exige experiência.

1 vaga



Auxiliar de limpeza (exclusivo para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, não exige experiência.

3 vagas



Servente de limpeza de obras (exclusivo para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental incompleto, não exige experiência.

5 vagas



Operador de caixa (exclusivo para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

1 vaga



Caixa (exclusivo para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, não exige experiência.

5 vagas



Repositor de mercadorias (exclusivo para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, não exige experiência.

5 vagas



Auxiliar de linha de produção (exclusivo para pessoas com deficiência)

Ensino médio incompleto, não exige experiência.

2 vagas



Operador de supermercado (exclusivo para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, não exige experiência.

5 vagas



Mecânico de veículos automotores à diesel

Ensino fundamental completo, 6 meses experiência.

1 vaga



Operador de supermercado

Ensino fundamental completo, não exige experiência.

5 vagas



Técnico orçamentista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Padeiro

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

3 vagas



Ajudante de padeiro

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

3 vagas



Patisseiro

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

4 vagas



Jardineiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Costureira de máquina reta

Ensino fundamental completo, vaga zoneada para a Cidade Baixa, 6 meses de experiência.

1 vaga



Cortador de roupas

Ensino médio completo, vaga zoneada para a Cidade Baixa, 2 meses de experiência.

1 vaga



Governanta de hotelaria

Ensino médio completo, vaga zoneada para a região de Itapuã e adjacências, 6 meses de experiência.

1 vaga



Operador de refrigeração com amônia

Ensino médio completo, imprescindível curso técnico em refrigeração, 6 meses de experiência.

1 vaga



Cuidador de idosos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Mecânico eletricista de automóveis

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

2 vagas



Técnico em eletromecânica

Ensino médio completo, imprescindível cursos técnico, 6 meses de experiência.

1 vaga



Assistente de vendas

Ensino médio completo, habilitação B, 6 meses de experiência.

3 vagas



Pizzaiolo - trabalhar à noite

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência.

1 vaga



Operador de caixa - trabalhar à noite

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Auxiliar de costura industrial

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência em caseadeira.

1 vaga



Mecânico de autos em geral

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

1 vaga



Auxiliar de mecânico de autos em geral

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Motoboy entregador de gás

Ensino fundamental completo, habilitação A, 3 meses de experiência.

1 vaga



Mecânico eletricista de caminhão

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Supervisor comercial

Ensino superior incomlpleto em arministração e áreas afina completo, 6 meses experiência.

1 vaga



Vistoriador de veículos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

3 vagas

adblock ativo