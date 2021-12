Simm oferece 114 vagas de emprego nesta terça-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) oferece 114 vagas de emprego para terça-feira, 14, em Salvador. Há vagas para atendente de telemarketing (20), atendente (10), garçom (7), entre outras funções.

Os interessados deverão ir a um dos postos do Simm, no Comércio - Rua Miguel Calmon, 382; em Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 1.902; na Boca do Rio - Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja; em Itapuã - Avenida Dorival Caymmi, s/nº, dentro da Feira de Itapuã. O atendimento é feito das 8h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30.

Candidatos devem apresentar originais da Carteira de Trabalho, carteira de Identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O público conta ainda com um ponto de atendimento do Simm na Estação Ferroviária da Calçada, nas instalações da Agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), cujo horário de atendimento é das 8h às 14h. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

Os candidatos também podem agendar o atendimento por hora marcada, que funciona das 8h às 16h, pelo telefone 2203-2016 ou 0800-2853111 para ligações gratuitas.

