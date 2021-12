Simm Itinerante atende em faculdade nas Mercês

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) realiza ação itinerante nesta quarta-feira, 19, na Faculdade Maurício de Nassau, nas Mercês. O atendimento acontecerá das 8h às 17h.

Os interessados poderão realizar o cadastro do currículo e encaminhamento para vagas de emprego, através do Sistema Mais Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A ação intinerante é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Promoção Social (Semps) e visa descentralizar os atendimentos, fornecendo os serviços em locais mais próximos da população que deles necessitam. Os postos fixos do SIMM ficam localizados no Comércio, na rua Miguel Calmon, 382; em Cajazeiras, na Estrada do Coqueiro Grande, 1.902; na Boca do Rio, na rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141 e em Itapuã, avenida Dorival Caymmi, s/nº (dentro da Feira de Itapuã).

