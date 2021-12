Simm emite carteira de trabalho gratuitamente a partir desta segunda

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) passará a emitir, a partir desta segunda-feira, 18, Carteira de Trabalho. O serviço será disponibilizado na unidade da Rua Miguel Calmon, 560, Edf. Ouro Preto, no bairro do Comércio, em Salvador.

O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feiras, das 8h às 17h. Interessados deverão pegar a senha no balcão.

Documentação

Para a emissão da carteira de trabalho é necessário apresentar documento oficial de identificação, CPF, comprovante de residência com CEP, comprovação do estado civil, certidão de nascimento (se for solteiro) ou de casamento. Já se for separado, divorciado ou viúvo, deve ser anotado no documento. A foto 3x4 será feita na hora.

adblock ativo