Simm e SineBahia divulgam empregos para esta terça-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) e o Sine Bahia abrem vagas de emprego para esta terça-feira, 18.

Os interessados podem ir a uma das unidades do SIMM na rua Miguel Calmon, Comércio, na Praça da Mangueira, no Cabula VI, na Estrada do Coqueiro Grande, na Fazenda Grande II ou na rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao colégio municipal Imeja, na Boca do Rio, portando originais da carteira de trabalho, RG, comprovante de residência e histórico escolar.

As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

SineBahia

O SineBahia também oferece vagas nas mais diversas áreas nesta terça-feira, 18. Os interessados poderão se dirigir a sede do SineBahia, na avenida ACM, levando originais da carteira de trabalho, RG, comprovante de residência e histórico escolar também.

