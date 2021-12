Simm e Sine oferecem 413 vagas

Os serviços de mão de obra oferecem 413 vagas para esta quinta-feira, 30. Interessados devem procurar o Sine Bahia, na Avenida ACM, ou Simm, no Comércio, Cabula VI, Cajazeiras, Boca do Rio e Estação Ferroviária da Calçada. É necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e número do Nis, Pis ou Pasep.

VAGAS DO SIMM:

Auxiliar de cozinha

Ensino médio, seis meses de experiência

03 vagas

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - vaga para pessoa com deficiência

Ensino médio, seis meses de experiência

02 vagas

Auxiliar de escritório - vaga para pessoa com deficiência

Ensino médio, não exige experiência

02 vagas

Cortador de roupas

Ensino médio, seis meses de experiência

01 vaga



Chapista de automóveis

Ensino médio, seis meses de experiência

01 vaga

Eletricista veicular pleno

Ensino médio, seis meses de experiência

02 vagas

Jardineiro

Ensino fundamental, seis meses de experiência

02 vagas

Mecânico de veículos

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência

01 vaga

Mecânico de motocicletas

Ensino fundamental, seis meses de experiência

01 vaga

Mecânico de autos

Ensino médio, seis meses de experiência, habilitação B

01 vaga

Operador de sonda

Ensino médio, seis meses de experiência

02 vagas

Operador de máquina de lavar roupa

Ensino médio, três meses de experiência

05 vagas



Operador de corte de madeira - Temporária

Ensino fundamental, seis meses de experiência

02 vagas

Técnico de edificações

Ensino médio, três meses de experiência, habilitação B, curso na área

01 vaga

VAGAS DO SINE BAHIA:

Ajudante de pintor

Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Ajudante de serralheiro

Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Alinhador de direção

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Analista de crédito

Domínio do pacote Office / fluência verbal

Ensino superior incompleto em ADM ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Arquiteto urbanista

Elaborar e fiscalizar projetos habitacionais / AUTOCAD

Superior completo / Possuir CREA / Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Atendente de cafeteria

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de açougueiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Auxiliar de confeiteiro

Residir no eixo Pituba-Pernambués

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de contabilidade

Preencher quadro feminino

Ensino superior incompleto / informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar contábil

Domínio do pacote Office

Ensino superior incompleto em ADM ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de cozinha

Preenchimento do quadro masculino da empresa

Ensino fundamental / Preparo de comida a quilo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de linha de produção

Residir no eixo BR-324 - Mussuranga - Pirajá

Ensino médio completo / inspeção e abastecimento

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de pessoal

Preenchimento do quadro feminino

Ensino médio completo / Vivência em RH / planilhas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Balconista de bar

Preencher quadro masculino

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Bordadeira

Ensino médio / Atuar com fardamentos

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Camareira de hotel

Residir no eixo BR-Mussurunga-Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Camareiro de hotel

Oportunidade para atuar em hotel 4 Estrelas

Ensino médio completo / Curso do Senac

Experiência mínima de 03 meses na função

03 vagas

Confeiteiro

Residir nas proximidades de Cosme de Farias

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Consultor de vendas externas

Produtos de telefonia e internet

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Consultor de vendas

Ensino médio completo / vivência em venda de granitos

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Consultor de vendas

Serviços de telefonia / Possuir carro / visitas/relatórios

Ensino médio completo / Pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Costureira industrial

Vivência com fardamentos

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cumim

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Eletricista de ônibus

Disponibilidade para trabalhar noite-madrugada

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Eletromecânico de máquinas pesadas

Atuar com tratores / miniescavadeiras

Ensino médio completo / curso na área

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Garçom

Ensino médio completo / Boa comunicação

Experiência mínima de 03 meses em carteira

20 vagas

Helpdesk

Redes locais, Linux, Redes Lan e instalação de ramais

Superior incompleto em Análise de Sistemas ou TI

Experiência mínima de 06 meses em carteira

34 vagas

Instalador de som e acessórios

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Instrutor de Elétrica

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de informática

Ministrar aulas de informática e manutenção de micros

Ensino superior incompleto em Informática

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Instrutor de mecânica náutica

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / curso na área / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de pedreiros

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de pintura automotiva

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de pintura predial

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor profissionalizante para frentistas

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Lavador de carros

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

02 vagas

Lavador de roupas

Vivência em lavanderia / remoção de manchas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Maitre

Ensino médio completo / curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Maitre em restaurante

Ensino médio completo / curso na área / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Mecânico de autos em geral

Ensino médio completo / curso na área / CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Mecânico de auto em geral

Vivência com injeção eletrônica

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Mecânico de manutenção de tratores

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Montador de eletrodomésticos

Vivência com televisores e eletrodomésticos

Ensino médio completo / CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Motoboy

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo / possuir moto / CNH definitiva

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Motorista de caminhão guincho pesado

Cursos de aperfeiçoamento

Ensino médio completo / CNH D / vivência em eletrônica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Oficial de redes e cabos telefônicos

Manutenção de redes telefônicas

Ensino médio completo / conhecimento em eletrônica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

12 vagas

Operador de empilhadeira

Disponibilidade para trabalhar à noite / CNH B

Ensino médio completo / Curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Operador instalador de bombas

Conhecimento em rebaixamento de lençol freático

Ensino médio completo / disponibilidade para viajar

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Padeiro

Residir nas proximidades de Cosme de Farias

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Padeiro

Residir nas proximidades de Pero Vaz

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função ou curso

02 vagas

Padeiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo/desejável curso

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Passador de roupas

Vivência com máquina industrial / ferro a vapor

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Patisseiro

Vivência com preparo de salgados

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Patisseira

Residir nas proximidades do Rio Vermelho

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Pedreiro de edificações

Ensino fundamental incompleto / atuar em balancim

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Pintor de paredes

Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Pintor de paredes

Fachadas/textura/grafiato

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Pintor a pistola

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Pizzaiolo

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Polidor de mármore

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Projetista elétrico

Conhecimento em redes telefônicas externas

Ensino médio completo / habilidade com desenho de plantas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Promotor de vendas

Vivência com produtos de higiene ou alimentícios

Ensino médio completo / quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Promotor de vendas

Vendas de planos odontológicos

Ensino médio completo/fixo + comissão

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Recepcionista bilíngue

Residir no eixo Mussurunga-São Cristóvão-Stella Maris

Ensino médio / Inglês avançado / CNH B / Informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Relojoeiro

Ensino fundamental completo / informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vaga

Repositor de mercadorias

Residir nas proximidades de Pero Vaz

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Serralheiro

Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Serralheiro de alumínio

Ensino fundamental completo / montagem de esquadrias

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Servente de limpeza

Residir no eixo Orla-Paralela-Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo / Limpeza de condomínio

Experiência mínima de 06 meses em carteira

30 vagas

Supervisor de obras em telecomunicação

Curso na área / gestão de equipe

Ensino médio completo / informática intermediária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Técnico de comunicação de dados

Conhecimento de manutenção de roteadores

Ensino médio completo / curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Técnico eletricista Junior

Residir próximo a Lauro de Freitas / Subestação/geradores

Médio completo / curso na área / NR10 / Alemão avançado

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vendedora externa

Vendas de calçados femininos

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Vendedor externo

Vendas de miniescavadeiras

Ensino médio completo / possuir moto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor interno

Atuar em loja infanto-juvenil / Shopping

Ensino médio completo / Temporária

Experiência mínima de 06 meses na função

45 vagas

Vendedora interna

Atuar em ótica/óculos/lentes e acessórios

Ensino médio completo / Informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Vendedor interno

Residir no eixo Itinga-Paralela-Cajazeiras

Ensino médio completo / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

