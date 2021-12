Simm e Sine oferecem 345 vagas

Os serviços de mão de obra oferecem 345 vagas para esta sexta-feira, 17. Interessados devem procurar o Sine Bahia, na Avenida ACM, ou Simm, no Comércio, Cabula VI, Cajazeiras, Boca do Rio e Estação Ferroviária da Calçada. É necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e número do Pis, Nis e Pasep.

VAGAS DO SIMM:

Ajudante de serralheiro

Ensino Fundamental incompleto, seis meses de experiência

01 vaga

Auxiliar de mecânico de autos

Ensino Fundamental, seis meses de experiência

01 vaga

Auxiliar de padeiro

Ensino Médio, seis meses de experiência

01 vaga

Capoteiro

Ensino Médio, seis meses de experiência

05 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino Médio, seis meses de experiência. Conhecimento com a culinária japonesa

05 vagas

Impressor flexográfico

Ensino Médio, seis meses de experiência com máquina digital e plotter

02 vagas

Mecânico de automóvel

Ensino Fundamental incompleto, seis meses de experiência

01 vaga

Mecânico de motor a diesel

Ensino Fundamental incompleto, seis meses de experiência, habilitação D

02 vagas

Mecânico eletricista de diesel

Ensino Fundamental incompleto, seis meses de experiência

01 vaga

Pizzaiolo

Ensino Médio, seis meses de experiência

05 vagas

Pedagogo

Ensino Superior em Pedagogia, seis meses de experiência

01 vaga

Professor de Educação física - Estágio

Ensino Superior incompleto, a partir do 3º semestre de Educação Física, não exige experiência

01 vaga

Repositor de mercadorias - vaga para pessoa com deficiência

Ensino Médio, seis meses de experiência

02 vagas

Serralheiro - Temporária

Ensino Médio, seis meses de experiência

15 vagas

Técnico em eletrônica

Ensino Médio, seis meses de experiência. Conhecimento com sistemas CFTV, alarme e cerca elétrica

01 vaga

Vigia

Ensino Médio, seis meses de experiência, residir em Lauro de Freitas ou imediações

10 vagas

Vendedor de empréstimo consignado

Ensino Médio, seis meses de experiência

10 vagas

VAGAS DO SINE BAHIA:

Advogado

Vivência com direito trabalhista/contratos

Superior completo em Direito /Pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Agente de portaria (Temporário)

Ensino médio completo/ quadro feminino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Alinhador de direção

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Analista administrativo

Atuar em Simões Filho / conhecimento em Legislação fiscal

Ensino superior completo em ADM ou Logística

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Arrumador de câmara frigorífica

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Assistente de vendas

Venda por telefone/Prospectar e manter clientes

Ensino médio completo /Pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Atendente de Buffet (Temporário)

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo

Possuir experiência ou curso

60 vagas

Auxiliar de açougueiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Auxiliar de contabilidade

Preenchimento do quadro feminino

Superior incompleto a partir do 2º semestre

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de cozinha

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio/Refeições para crianças de creche-escola

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de cozinha

Preparo de comida a quilo

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de creche

Residir próximo a Lauro de Freitas/ Quadro feminino

Ensino médio/ Refeições/higiene/atividades recreativas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

07 vagas

Auxiliar de garçom

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de orientação pedagógica

Ensino superior incompleto em Pedagogia

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de pessoal

Disponibilidade para trabalhar em Camaçari

Ensino médio completo/vivência em departamento pessoal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cabeleireira

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Camareiro de hotel

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima comprovada na função ou curso do SENAC

03 vagas

Carpinteiro

Instalar portas e janelas/confecção de fôrmas

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Churrasqueiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Confeiteiro

Residir nas proximidades de Cosme de Farias

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Confeiteiro

Preenchimento do quadro masculino da empresa

Fundamental completo /Tortas/massas finas/salgados

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Confeiteiro

Residir nas proximidades do porto seco de Pirajá

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Consultora de vendas

Vivência em prospecção de clientes

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Consultor de vendas

Possuir moto /Pacote Office/Boa comunicação

Ensino médio/ Realizar visitas/prospecção

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Consultor de vendas

Conhecimento em produtos de telefonia

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Costureira de máquina reta

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

08 vagas

Cozinheira

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio/ Refeições para crianças em escola

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cozinheiro de restaurante

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cozinheiro de restaurante

Vivência em cozinha internacional

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Cumim

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Eletricista (Temporário)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Eletricista de instalações automotivas

Atuar na madrugada/manutenção de sistema de TV

Ensino médio completo/curso na área

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Encanador predial

Ensino médio completo/vivência em hidráulica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Encarregado de acabamento

Disponível para trabalhar em Camaçari

Ensino médio/ Equipe de concreto e acabamento

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Encarregado de armação

Disponível para trabalhar em Camaçari

Ensino médio/Supervisionar armadores de ferragens

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Encarregado de condomínio

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo / CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

11 vagas

Encarregado de logística

Relatórios de cargas/descargas/embarque/notas fiscais

Ensino médio completo/ curso na área/ pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Encarregado de manutenção

Atuar com notas de compras/contratos de manutenção

Ensino médio completo/ habilitação B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Garçom

Ensino fundamental completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Garçom

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino médio completo/curso na área/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Garçonete

Residir nas proximidades do Rio Vermelho

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Gerente de frota

Treinar novos motoristas / Frota pesada

Superior completo/ Vivência com veiculo a diesel

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/curso de vigilante/ informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Instalador de insulfilm

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Instalador de rastreadores veiculares

Ensino fundamental completo/ possuir moto

Experiência mínima de 03 meses na função

01 vaga

Instalador de som e acessórios automotivos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Instalador de som automotivo

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Instrutor de informática

Ministrar aulas de informática e manutenção de micros

Ensino superior incompleto em Informática

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Maitre em restaurante

Ensino médio completo/ curso na área/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Manicure

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Mecânico de manutenção de tratores

Ensino fundamental completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Motoboy

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo/ possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Operador de balança em obras

Curso de Operador de balança

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Padeiro

Residir nas proximidades de Cosme de Farias

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Padeiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Patisseira

Residir nas proximidades do Rio Vermelho

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Pedagoga

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Superior completo/ Planejamento/atender crianças

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Pizzaiolo

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Pizzaiolo

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Promotor de vendas

Vendas de planos odontológicos

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vaga

Relações Públicas

Preenchimento do quadro feminino da empresa

Superior completo em RP /Inglês intermediário

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Relojoeiro

Ensino fundamental completo/ informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vaga

Repositor de mercadorias

Residir em bairros próximos a Pero Vaz

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Serigrafista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Técnico de controle de qualidade

Disponibilidade para trabalhar em Camaçari

Ensino médio completo/curso na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico de edificações

Disponibilidade para trabalhar em Camaçari

Ensino médio completo/curso na área/ AutoCAD

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico de projetos na construção

Disponível para trabalhar em Camaçari

Ensino médio completo /curso na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vendedor externo

Ensino médio completo/ CNH B/ informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor externo

Venda de plano funerário

Ensino médio completo/ boa comunicação

Não exige experiência

05 vagas

Vendedor externo

Ensino médio completo/CNH B/informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedora pracista

Venda de calçados em geral

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Vendedor interno

Vivência com materiais de construção

Ensino médio completo/informática/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Vendedora interna

Vendas de artigos para bebês

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS

Agente de comércio exterior

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Completo

Experiência comprovada em carteira / Inglês Avançado

01 vaga

Empacotador

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto/ Preencher quadro masculino

Não exige experiência

04 vagas

Técnico Eletrônico

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino médio/Curso de Eletrônica/Inglês básico

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Alinhador de pneus

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Promotor de vendas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Fiscal de loja

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Auxiliar financeiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Agente de comércio exterior

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Completo / Inglês Avançado

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Costureira em geral

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

