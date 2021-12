Simm e Sine oferecem 340 vagas

Os serviços de mão de obra oferecem 340 vagas para esta quarta-feira, 5. Interessados devem procurar o Sine Bahia, na Avenida ACM, ou Simm, no Comércio, Cabula VI, Boca do Rio, Cajazeiras e Estação Ferroviária da Calçada. É necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e número do Pis, Nis e Pasep.

VAGAS DO SIMM:

Ajudante de padeiro

Ensino Médio, seis meses de experiência. Trabalhar em Simões Filho

05 vagas

Assistente de vendas

Ensino Superior incompleto, a partir do 3º semestre de qualquer curso, seis meses de experiência. Conhecimento com Corel Draw e Photoshop

05 vagas

Auxiliar técnico de sistemas de segurança

Ensino Médio, seis meses de experiência, curso na área

01 vaga

Instalador de som e acessórios de veículos

Ensino Fundamental, três meses de experiência

02 vagas

Manicure

Ensino Fundamental, seis meses de experiência

03 vagas

Operador de corte de madeira - Temporária

Ensino Fundamental, seis meses de experiência

02 vagas

Pintor de edifícios

Ensino Fundamental, seis meses de experiência

05 vagas

Pizzaiolo

Ensino Fundamental, seis meses de experiência

01 vaga

Suporte técnico em TI

Ensino Superior incompleto, a partir do 5º semestre em Tecnologia da Informação ou Informática, seis meses de experiência

01 vaga

Supervisor de sistemas de redes

Ensino Superior em Engenharia da Computação ou Informática, seis meses de experiência

01 vaga

Técnico de Informática

Ensino Médio, seis meses de experiência, habilitação AB, possuir carro ou moto

02 vagas



VAGAS DO SINE BAHIA:

Açougueiro

Cortar carnes/pesar/identificar/embalar

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Açougueiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Açougueiro

Ensino fundamental incompleto / Temporário

Experiência mínima de 03 meses na função

03 vagas

Ajudante de carga e descarga

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Ajudante de carga e descarga

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Arquivista de documentos

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Assistente de publicidade

Acompanhar instalações publicitárias / quadro masculino

Ensino superior incompleto em ADM ou PP

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Auxiliar contábil

Superior incompleto em Contábeis a partir do 3° semestre

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de manutenção predial

Vivência em hidráulica ou serralheria

Ensino fundamental incompleto / quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de vendas

Vivência com informática e eletrônicos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Barman

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Barman

Atuar em evento no Litoral Norte

Ensino fundamental completo / Temporário

Experiência mínima de 03 meses na função

25 vagas

Cabeleireira

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Caixa de banco

Boa comunicação / pacote Office / R$ 1.400+incentivos

Ensino superior incompleto em ADM ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Chefe de serviço de limpeza

Ensino médio incompleto / perfil de liderança

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Confeiteiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Consultor de vendas

Ensino médio completo / preencher quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Coordenador de Edificações

Coordenar curso / Planejar e realizar atividades práticas

Superior completo em Engenharia Civil

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Coordenador de Eletrônica

Coordenar curso / Planejar e realizar atividades práticas

Superior completo em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Coordenador de Segurança do Trabalho

Coordenar curso / Planejar e realizar atividades práticas

Superior completo em Engenharia de segurança do trabalho

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Corretor de imóveis

Ensino médio completo / curso na área

Experiência mínima de 03 meses na função

10 vagas

Costureira industrial

Vivência com fardamentos

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Cozinheira doméstica

Atuar em cozinha de residência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Designer de vitrines

Preenchimento do quadro feminino

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Fiscal de condomínio

Ensino médio completo / CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Garçom

Ensino médio completo / desejável curso do Senac

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Garçom

Ensino fundamental completo / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Inspetor de segurança

Liderar equipe / Orientar clientes / Altura de 1.78m

Ensino médio / Atuar em shopping / Quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Instrutor de Elétrica

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de mecânica náutica

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / curso na área / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de pedreiros

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de pintura automotiva

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de pintura predial

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor profissionalizante para frentistas

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Manicure

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Marceneiro

Ensino fundamental completo / montagem de móveis

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Médico veterinário

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino superior completo / informática

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Montador de forro de PVC

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Motoboy

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo / possuir moto / CNH definitiva

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Motorista de automóvel

Ensino médio completo / CNH D

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Motorista de caminhão guincho pesado

Cursos de aperfeiçoamento

Ensino médio completo / CNH D / vivência em eletrônica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Motorista de caminhão guincho médio

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo / vivência com reboque

Experiência mínima de 03 meses em carteira

03 vagas

Operador de telemarketing

Informações sobre perícias / aposentadoria / INSS

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Não exige experiência

30 vagas

Padeiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Patisseira

Residir nas proximidades do Rio Vermelho

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Pintor a pistola

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Piscineiro

Desejável residir próximo a Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo / CNH A

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vaga

Professor de espanhol

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Professor de maquiagem

Curso de estética e maquiagem

Ensino médio completo / Vivência em docência

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Professor de português

Ensino superior completo / Ensino fundamental

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Projetista elétrico

Conhecimento em redes telefônicas / desenho de plantas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Projetista de móveis

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Promotor de vendas

Vendas de planos odontológicos

Ensino médio completo/fixo + comissão

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Promotor de vendas

Ensino médio completo / informática / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Recepcionista de hospital

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo / pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Relojoeiro

Ensino fundamental completo / informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vaga

Representante comercial autônomo

Disponibilidade para registrar-se no CORE

Ensino médio completo / possuir carro ou moto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Servente de limpeza

Residir no eixo Itapuã/Paralela/Brotas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

30 vagas

Serigrafista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Serralheiro de esquadrias de alumínio

Montagem e instalação de portas/janelas/portões

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de lava jato

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de obras em telecomunicação

Curso na área / gestão de equipe

Ensino médio completo / informática intermediária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Supervisor de telemarketing

Vivência em gestão e liderança

Ensino superior incompleto a partir do 3° semestre

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Técnico eletricista Junior

Residir próximo a Lauro de Freitas / Vivência com geradores

Ensino médio completo / curso na área / NR10 / Habilitação B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico em fibras ópticas

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo / curso de telecomunicações

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Técnico de manutenção em informática

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vendedor externo

Vendas de miniescavadeiras

Ensino médio completo / possuir moto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

