Simm e Sine Bahia oferecem vagas de emprego

Os serviços de mão de obra oferecem 268 vagas para esta segunda-feira, 13. Interessados devem procurar o Sine Bahia, na Avenida ACM, ou Simm, no Comércio, Cabula VI, Cajazeiras, Boca do Rio e Estação Ferroviária da Calçada. É necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, número do Pis, Pasep ou Nis.

VAGAS DO SIMM:

Administrador de condomínio

Ensino Superior incompleto, a partir do 5º semestre de Administração, seis meses de experiência

01 vaga

Advogado - Estágio

Ensino Superior incompleto, 8º semestre de Direito, OAB provisório, informática básica

01 vaga

Auxiliar de pintor de automóveis

Ensino Médio, seis meses de experiência

03 vagas

Auxiliar de limpeza - vaga para pessoa com deficiência

Ensino Fundamental, não exige experiência

02 vagas

Ajudante de obras - vaga para pessoa com deficiência

Ensino Fundamental, não exige experiência

02 vagas

Assistente de vendas

Ensino Médio, seis meses de experiência

05 vagas

Cozinheiro nos serviços doméstico

Ensino Médio, seis meses de experiência

01 vaga

Chefe de cozinha

Ensino Médio, seis meses de experiência

01 vaga

Fiscal de segurança

Ensino Médio, seis meses de experiência

10 vagas

Gerente de restaurante

Ensino Médio, seis meses de experiência

06 vagas

Impressor flexográfico

Ensino Médio, seis meses de experiência com máquina digital e plotter

02 vagas

Manicure

Ensino Médio incompleto, três meses de experiência ou curso na área

01 vaga

Mecânico de refrigeração

Ensino Médio, seis meses de experiência

05 vagas

Mecânico de autos

Ensino Médio, seis meses de experiência, habilitação B

03 vagas

Pintor de automóveis

Ensino Médio, seis meses de experiência

01 vaga

Pedreiro - Temporária

Ensino Fundamental incompleto, seis meses de experiência

15 vagas

Porteiro - vaga para pessoa com deficiência

Ensino Fundamental, não exige experiência

02 vagas

Professor de inglês

Ensino Superior em Letras com Inglês, seis meses de experiência

01 vaga

Servente de obras - vaga para pessoa com deficiência

Ensino Fundamental, não exige experiência

03 vagas

Supervisor de segurança

Ensino Superior em Gestão de segurança privada ou áreas afins, seis meses de experiência, habilitação B

01 vaga

Vendedor interno

Ensino Médio, seis meses de experiência

01 vaga

Vendedor de empréstimo consignado

Ensino Médio, seis meses de experiência

10 vagas

VAGAS DO SINE BAHIA:

Ajudante de padeiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo

Não exige experiência

03 vagas

Alinhador de direção

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Aprendiz de garçom

Ensino médio incompleto

Não exige experiência

02 vagas

Atendente de lanchonete

Vivência com redes de Fast Food

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de orientação pedagógica

Ensino superior incompleto em Pedagogia

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Cabeleireira

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Consultor de vendas externas

Vendas de produtos de higiene e limpeza

Ensino médio completo/ possuir carro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Costureira em geral

Residir nas proximidades de Stella Mares

Ensino médio incompleto/ máquina reta/galoneira/overloque

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Costureira de máquina reta

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

08 vagas

Cozinheiro de restaurante

Refeições a Quilo e a La Carte

Ensino fundamental/ Preencher quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cumim

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Eletricista de instalações automotivas

Atuar na madrugada/manutenção de sistema de TV

Ensino médio completo/curso na área

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Encanador predial

Ensino médio completo/vivência em hidráulica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Encarregado de condomínio

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo / CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

11 vagas

Encarregado de eletricista de instalações

Conhecimento em leitura de projetos/Coordenar equipe

Ensino médio completo/ Curso de Eletricista

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Estágio para Ciências Contábeis

Superior incompleto a partir do 4º semestre

Não exige experiência

01 vaga

Fiscal de segurança

Disponibilidade de horário

Ensino médio completo/ informática básisa

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Garçom

Atuar em bar / Boa comunicação

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Gerente de frota

Treinar novos motoristas / Frota pesada

Superior completo/ Vivência com veiculo a diesel

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/curso de vigilante/ informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Inspetor de segurança

Curso de segurança/altura mínima de 1,80m

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Instalador de insulfilm

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Instalador de redes telefônicas e de comunicação

Instalar cabeamento/testar conexões/ajustes de sistemas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Instalador de sistemas de segurança

Manutenção de câmeras e portões eletrônicos

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instalador de som e acessórios automotivos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Instalador de som automotivo

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Lavador de carros

Ensino fundamental completo

Desejável experiência na função

04 vagas

Maitre em restaurante

Ensino médio completo/ curso na área/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Manicure

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Manobrista

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Manobrista

Ensino médio completo/ CNH B definitiva

Experiência mínima de 06 meses na função

12 vagas

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Mecânico eletricista de automóveis

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Mensageiro de hotel

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Motoboy

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo/ possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Motoboy

Ensino médio completo/ CNH A

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Motorista de caminhão-guincho médio

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino médio/ CNH D/ desejável vivência com reboque

Experiência mínima de 03 meses em carteira

03 vagas

Padeiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Padeiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Pintor de automóveis

Disponibilidade para realizar viagens

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Pizzaiolo

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Polidor de mármore

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Professor de espanhol

Ensino superior completo/ espanhol avançado

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Promotor de vendas

Atuar com merchandising

Ensino médio completo/ possuir carro ou moto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Recepcionista de eventos (Temporário)

Ensino médio completo / quadro feminino / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Recepcionista de hotel

Ensino superior incompleto/ inglês intermediário

Experiência mínima de 06 meses na função

06 vagas

Relações Públicas

Preenchimento do quadro feminino da empresa

Superior completo em RP /Inglês intermediário

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Relojoeiro

Ensino fundamental completo/ informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vaga

Serralheiro de ferro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de lava jato

Ensino médio completo/CNH A ou B/ informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de telemarketing

Boa comunicação / pacote Office

Ensino superior incompleto a partir do 3° semestre

Experiência mínima de 06 meses em carteira

30 vagas

Técnico em refrigeração e ar-condicionado

Ensino médio completo /curso NR10 / CREA

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vendedor externo

Ensino médio completo/ CNH B/ informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor externo

Venda de plano funerário

Ensino médio completo/ boa comunicação

Não exige experiência

05 vagas

adblock ativo