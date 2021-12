Simm e Sine Bahia oferecem 650 vagas para telemarketing

Os serviços de mão de obra de Salvador oferecem 650 vagas para operador de telemarketing nesta sexta-feira, 21. Não é exigida experiência. Os candidatos devem ter ensino médio completo. Também há 254 vagas de emprego para outras áreas.

Interessados devem procurar o Sine Bahia, na Avenida ACM, ou Simm, no Comércio, Cabula VI, Cajazeiras, Boca do Rio e Estação Ferroviária da Calçada. É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e número do Pis, Pasep ou Nis.

Confira todas as vagas do SIIM

Consultor de vendas

Ensino médio, seis meses de experiência, hab. A ou B, possuir moto ou carro

20 vagas

Bibliotecário

Ensino superior em Biblioteconomia, seis meses de experiência

01 vaga

Farmacêutico

Ensino superior em Farmácia, seis meses de experiência

01 vaga

Manobrista

Ensino médio inc., seis meses de experiência, hab. B

10 vagas

Mecânico de automóvel

Ensino fundamental inc., seis meses de experiência

01 vaga

Motoboy

Ensino médio, seis meses de experiência, hab. A, possuir moto

01 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Ensino médio, não exige experiência, informática básica

300 vagas



Confira todas as vagas do SineBahia



Ajudante de carga e descarga

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Ajudante de obras

Disponibilidade para viagens/ Infra- estrutura de ferrovia

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

35 vagas

Armador de ferro

Disponibilidade para viagens/ Infra- estrutura de ferrovia

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de pessoal

Controle de documentos/folha de pagamento/rescisões

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de pintor de automóveis

Residir nas proximidades da Av. Vasco da Gama

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Ajudante de pizzaiolo

Residir nas proximidades do Engenho Velho de Brotas

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Balconista de bar

Ensino fundamental completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Carpinteiro

Disponibilidade para viagens/ Infra- estrutura de ferrovia

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Consultor de vendas

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo/ informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Consultor de vendas externas

Vendas de produtos de higiene e limpeza

Ensino médio completo/ possuir carro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Consultor de vendas

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo / Atuar com consórcio de motos

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Cortador de roupas

Ensino médio completo/ Trabalhar com infestadeira

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Designer gráfico

Criar artes em Corel/ Operar ploter de sublimação/Banner

Ensino médio completo/ Noções de Ilustrador e Photoshop

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Encanador

Conhecimento em bombas hidráulicas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Encarregado de obras

Disponibilidade para viagens/ Infra- estrutura de ferrovia

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Entregador de cosméticos

Ensino médio completo/vivência com entrega de produtos

Experiência mínima de 06 meses em carteira

11 vagas

Estagio em Ciências Contábeis

Disponibilidade para atuar no turno matutino

Ensino superior incompleto a partir do 4° semestre

Não exige experiência

01 vaga

Estágio em Economia

Atuar no turno matutino

Ensino superior incompleto a partir do 4° semestre

Não exige experiência

01 vaga

Estágio técnico em eletrônica

Médio completo/curso técnico em eletrônica/CNH AB

Não exige experiência/ quadro masculino

02 vagas

Fiscal de loja

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Garçom

Ensino médio completo/desejável curso do SENAC

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Garçonete

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Inspetor de segurança

Preencher quadro masculino/ boa comunicação

Ensino médio completo/ curso de vigilante

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Líder de instalação em telefonia

Conhecimento em redes elétricas/capacidade de supervisão

Ensino médio completo/curso na área/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Montador de forro de PVC

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Motorista de caminhão

Disponibilidade para viagens/Materiais de infra-estrutura

Ensino fundamental completo/ CNH D ou E

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Oficial de redes telefônicas

Conhecimento em Eletrônica/Materiais de telefonia

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

12 vagas

Operador de telemarketing ativo

Vendas de plano de saúde

Ensino médio completo/informática/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Operador de telemarketing receptivo

Ensino médio completo/informática/fluência verbal

Não exige experiência

350 vagas

Operador de vendas

Atendimento/vendas e organização de loja

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

20 vagas

Panfleteiro

Ensino médio completo/ R$622+incentivos

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Pizzaiolo

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Pizzaiolo

Residir nas proximidades do Engenho Velho de Brotas

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Polidor de automóveis

Residir nas proximidades de Pau da Lima

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Projetista elétrico

Conhecimento em redes telefônicas externas

Ensino médio/ Habilidade com desenhos de plantas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Serralheiro de alumínio

Portas/ janelas/ portões

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Serralheiro de alumínio

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de instalação de linhas telefônicas

Conhecimentos em telefonia/ informática/leitura de projetos

Ensino médio completo/ Gestão de pessoas/Quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Técnico eletricista Junior

Residir próximo ao Aeroporto/Atuar com subestação/geradores

Ensino médio completo/ curso na área/ NR10

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico em segurança do trabalho

Disponibilidade para viagens/ Infra- estrutura de ferrovia

Ensino médio completo/curso na área

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Tosador de animais

Preparar animais e materiais para veterinários

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Vendedor de carros semi-novos

Residir nas proximidades de Pau da Lima

Ensino médio completo/CNH B/conhecimento na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Vendedor externo

Ensino médio completo/ CNH A ou B

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor porta a porta

Serviços de internet e TV por assinatura

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

