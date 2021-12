Simm e Sine Bahia oferecem 524 vagas

Os serviços de mão de obra oferecem 524 vagas para esta segunda-feira, 27. Interessados devem procurar o Sine Bahia, na Avenida ACM, ou Simm, no Comércio, Cabula VI, Boca do Rio, Cajazeiras e Estação Ferroviária da Calçada. É necessário apresentar o RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e número do Nis, Pis e Pasep.

VAGAS DO SIMM:

Analista de logística de transporte

Ensino superior incompleto, a partir do 3º semestre de Logística ou Administração, seis meses de experiência, hab. B, possuir carro

15 vagas

Auxiliar de cozinha

Ensino médio, seis meses de experiência

03 vagas

Açougueiro

Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência

02 vagas

Assistente de ferramentaria

Ensino médio, seis meses de experiência, curso na área

01 vaga

Chefe de mecânica

Ensino Superior em Engenharia Mecânica, seis meses de experiência, hailitação. D.

03 vagas

Chapista de automóveis

Ensino médio, seis meses de experiência

01 vaga

Cozinheiro - Temporária

Ensino médio, seis meses de experiência

01 vaga

Chefe de mecânica

Ensino Superior em Engenharia Mecânica, seis meses de experiência, habilitação D.

03 vagas

Encarregado de transporte coletivo

Ensino médio, seis meses de experiência

01 vaga

Emissor de passagens

Ensino médio, seis meses de experiência

01 vaga

Jardineiro

Ensino médio, seis meses de experiência

01 vaga

Maqueiro de hospital

Ensino médio, seis meses de experiência

10 vagas

Mecânico de automóvel

Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência

01 vaga

Mecânico de motocicletas

Ensino fundamental, seis meses de experiência

01 vaga

Motorista de caminhão guindauto

Ensino médio, seis meses de experiência, hab. D

02 vagas

Operador de corte de madeira - Temporária

Ensino fundamental, seis meses de experiência

02 vagas

Operador de guindaste móvel

Ensino fundamental, seis meses de experiência, hab. D, curso na área, disponibilidade para viagens

03 vagas

Operador de sonda rotativa

Ensino médio, seis meses de experiência

02 vagas

VAGAS DO SINE BAHIA:

Administrador de condomínio

Supervisionar manutenção/materiais/contas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Ajudante de carga e descarga

Residir nos bairros próximos a Simões Filho

Ensino médio completo / Atuar em depósito

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Ajudante de cozinha

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo / inglês básico

Vivência e disponibilidade para a função

10 vagas

Alinhador de direção

Ensino médio completo / CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Arquivista

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo / Atuar em hospital

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Arrumador de hotel

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo / inglês intermediário

Vivência e disponibilidade para a função

20 vagas

Auxiliar contábil

Apuração de ICMS/Lançamentos/conciliações bancárias

Ensino médio / Informática / CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de açougueiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Auxiliar de cozinha

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo / quadro feminino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de garçom

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo / inglês intermediário

30 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de mesa em restaurante

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo / inglês intermediário ou avançado

10 vagas

Auxiliar de pessoal

Trabalhar em Lauro de Freitas / Vivência com planilhas

Ensino médio completo / Preencher quadro feminino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Barman

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo / inglês intermediário

Desejável curso

20 vagas

Barman

Disponibilidade para trabalhar até a madrugada

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Cabista

Curso de formação de mão-de-obra

Ens. médio completo / CNH B / conhecimento em eletrônica básica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

18 vagas

Camareira de hotel

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo / inglês intermediário

Vivência e disponibilidade para a função

20 vagas

Chefe de cozinha

Vivência em cozinha internacional

Ensino médio completo / curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Chefe de serviço de limpeza

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo / inglês intermediário

Vivência/gestão de equipe

20 vagas

Confeiteira

Ensino fundamental completo / curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Consultor de vendas

Ensino médio completo / vivência em venda de granitos

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Consultor de vendas

Vendas de consórcio de motos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Consultor de vendas

Visitar empresas / Prospectar clientes / Possuir carro

Ensino superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

11 vagas

Consultor de vendas externas

Possuir carro / Produtos de higiene e limpeza

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

03 vagas

Costureira

Vivência com consertos de fardamento

Ensino fundamental / Máquina reta/overlock

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Cozinheira geral

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo / refeições para crianças

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cozinheiro de embarcações

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo / inglês intermediário

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Cumim

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Eletricista de ônibus

Disponibilidade para trabalhar noite-madrugada

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Fotógrafo

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo / inglês intermediário

Habilidade e vivência na função

10 vagas

Funileiro montador

Montagem de cozinhas industriais de aço inox

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Garçom

Ensino médio completo / Boa comunicação

Experiência mínima de 03 meses em carteira

20 vagas

Garçom

Conhecimento em cozinha internacional/carta de vinhos

Ensino médio incompleto / curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Garçom

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio / inglês intermediário ou avançado

Desejável curso

10 vagas

Garçom de bar

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio / inglês intermediário ou avançado

Desejável curso

20 vagas

Gerente de frota

Treinar novos motoristas / Frota pesada

Superior completo / Vivência com veículo a diesel

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Guia de turismo

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo / inglês fluente

Ser comunicativo

20 vagas

Inspetor de segurança

Ensino médio completo / curso de vigilante / informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Inspetor de segurança

Curso de Segurança atualizado / Altura mínima de 1.80m

Ensino médio / Atuar em shopping / Quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Instalador de linhas telefônicas

Cursos de formação de OSC / certificado de aperfeiçoamento

Ensino médio completo / CNH B / conhecimento em eletrônica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

18 vagas

Instalador de rastreadores veiculares

Ensino fundamental completo / possuir moto

Experiência mínima de 03 meses na função

01 vaga

Instalador de som e acessórios

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Instrutor de informática

Ministrar aulas de informática e manutenção de micros

Ensino superior incompleto em Informática

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Maitre em restaurante

Ensino médio completo / curso na área / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Mecânico de autos em geral

Ensino médio completo / curso na área / CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Mecânico de manutenção de tratores

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Mecânico de motocicletas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Motoboy

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo / possuir moto / CNH definitiva

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Motorista de caminhão guincho pesado

Cursos de formação de OSC / certificado de aperfeiçoamento

Ensino médio completo / CNH D / conhecimento em eletrônica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Oficial de manutenção predial

Conhecimento em elétrica/hidráulica/antenas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Oficial de redes e cabos telefônicos

Manutenção de redes telefônicas

Ensino médio completo / conhecimento em eletrônica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

12 vagas

Operador de caixa

Vivência com fast food / Atuar em shopping

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Operador de serras (Temporário)

Máquinas serra fita/circular/tupia/espigadeira/etc

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Padeiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Passadeira de roupas

Desejável residir nas proximidades de Itapuã

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

04 vagas

Pizzaiolo

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Polidor de mármore

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Projetista elétrico

Conhecimento em redes telefônicas externas

Ensino médio completo / habilidade com desenho de plantas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Promotor de vendas

Vendas de planos odontológicos

Ensino médio completo / fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Recepcionista atendente

Atuar em cruzeiro marítimo

Ser comunicativo / Fluência em mais de um idioma

Ensino médio completo / inglês avançado

20 vagas

Recreador

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino superior completo em Educ. Física / inglês fluente

05 vagas

Relações Públicas

Preenchimento do quadro feminino da empresa

Superior completo em RP / Inglês intermediário

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Relojoeiro

Ensino fundamental completo / informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vaga

Supervisor comercial

Possuir network / carro próprio

Superior incompleto em Comunicação ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de obras em telecomunicação

Curso na área / gestão de equipe

Ensino médio completo / informática intermediária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Técnico de comunicação de dados

Conhecimento de manutenção de roteadores

Ensino médio completo / curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico em instalação de equipamentos de áudio

Atuar em cruzeiro marítimo / Montagem de som/luz/cenários

Ensino médio completo / inglês intermediário

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Vendedor externo

Vivência com vendas externas

Ensino médio completo / possuir moto

Experiência mínima de 04 meses em carteira

25 vagas

Vendedora externa

Vendas de calçados femininos

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

