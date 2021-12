Simm e Sine Bahia oferecem 346 vagas

Os serviços de mão de obra oferecem 346 vagas para esta quinta-feira, 2. Interessados devem procurar o Sine Bahia, na Avenida ACM, ou Simm, no Comércio, Cabula VI, Boca do Rio, Cajazeiras e Estação Ferroviária da Calçada. É necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e número do Nis, Pis e

Pasep.

VAGAS DO SIMM:

Açougueiro

Ensino fundamental, seis meses de experiência.

01 vaga

Ajudante de pintor imobiliário - Temporária

Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

10 vagas

Ajudante de serralheiro - Temporária

Ensino médio, seis meses de experiência.

15 vagas

Auxiliar de compras

Ensino médio, seis meses de experiência, conhecimento em Excel.

01 vaga

Auxiliar de contabilidade - Estagio

Ensino médio completo, cursando técnico em contabilidade, não exige experiência.

01 vaga

Garçom

Ensino médio inc.ompleto seis meses de experiência.

05 vagas

Instrutor de costura industrial - Temporária

Ensino médio, seis meses de experiência, atuar com curso técnico de costura industrial.

01 vaga

Mecânico de motor a diesel

Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

02 vagas

Pintor de automóveis

Ensino médio, seis meses de experiência.

01 vaga

Pintor de edifícios - Temporária

Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

10 vagas

Pizzaiolo

Ensino médio, seis meses de experiência, residir na Pituba ou imediações.

02 vagas

Professor de educação física no ensino fundamental - Estágio

Ensino superior incompleto, a partir do 2° semestre de Educação Física.

01 vaga

Professor de inglês no ensino fundamental - Estágio

Ensino superior incompleto, a partir do 3° semestre de Letras com inglês.

01 vaga

Recepcionista de hospital - Vaga para pessoa com deficiência

Ensino médio, cinco meses de experiência, informática básica.

05 vagas

Serralheiro - Temporária

Ensino médio, seis meses de experiência.

15 vagas

Técnico de eletrodomésticos

Ensino médio, seis meses de experiência.

01 vaga

Técnico de enfermagem do trabalho

Ensino médio, seis meses de experiência, curso técnico de enfermagem e especialização em enfermagem do trabalho.

02 vagas

Técnico de telecomunicações

Ensino médio, seis meses de experiência, curso na área, habilitação B.

70 vagas

VAGAS DO SINE BAHIA:

Ajudante de carga e descarga

Facilidade de transporte para Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

40 vagas

Ajudante de serralheiro

Esquadrias de alumínio e vidro temperado

Ensino fundamental/ Preencher quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Assistente de vendas

Ensino médio completo/ informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Assistente de vendas

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Auxiliar de carpintaria

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Auxiliar financeiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino superior incompleto em Contábeis/Economia ou ADM

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Balconista de açougue

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Barman

Ensino médio completo / boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Bombeiro hidráulico

Instalação e conservação de sistemas de alta e baixa pressão

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Camareira de hotel

Pagamento em sistema de diárias/ Temporário

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

20 vagas

Camareiro de hotel

Ensino médio completo/ Curso do SENAC

Experiência mínima de 03 meses na função

03 vagas

Chaveiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Cobrador externo

Ensino médio completo/ possuir moto / informática

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Confeiteiro

Ensino fundamental completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Conferente de carga e descarga

Conhecer documentos fiscais/materiais de construção

Ensino médio/Morar nas proximidades de Lauro de Freitas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Cumim

Ensino médio completo / boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Cumim

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Eletricista de automóveis

Atuar na madrugada/ sistema de TV em ônibus

Ensino médio completo/curso na área

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Eletricista

Ensino médio completo/ curso na área / NR10

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Encarregado de turma RD

Coordenar equipe de montagem de rede de distribuição

Ensino fundamental completo/ NR10 / CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Estágio em Comunicação Social

Atuar com relações públicas

Ensino superior incompleto a partir do 4° semestre

Não exige experiência

01 vaga

Estágio em Economia

Atuar no turno matutino

Ensino superior incompleto a partir do 4° semestre

Não exige experiência

01 vaga

Estágio em Jornalismo

Ensino superior incompleto a partir do 4° semestre

Não exige experiência

02 vaga

Estágio em Sistema de Informação ou afins

Ensino superior incompleto/ CNH B

Não exige experiência

02 vagas

Estágio em Sociologia

Ensino superior incompleto a partir do 4° semestre

Não exige experiência

01 vaga

Fiscal de loja

Cargo de liderança/Conhecer débito/crédito/Terminal PDV

Ensino médio/Morar nas proximidades de Lauro de Freitas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Garçom

Vivência com cardápio internacional/Cartas de vinho

Ensino médio incompleto/ Curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Garçom

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Gerente de restaurante

Compras e estoque / disponibilidade de horário

Ensino médio completo / gestão de equipe

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Gravador de jóias

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Inspetor de segurança

Atuar em shopping/Altura mínima 1.80m/Quadro masculino

Ensino médio/Curso de Vigilante atualizado

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/curso de vigilante/ informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Instalador de insulfilm

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Instalador de som automotivo

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Instrutor de informática

Atuar em Camaçari/ aulas de manutenção em micros

Ensino superior completo em TI

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Jardineiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Maitre em restaurante

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Mecânico de diesel

Vivência com conserto de motor estacionário

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Motoboy entregador

Ensino médio/ CNH A/ Atuar com água e polpas

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Motorista de caminhão-guincho (munk)

Curso de Operação de Guindaste/SEP/NR10 /CNH D–1 ano

Ensino fundamental/Colocar postes na área urbana

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Ourives

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Promotor de vendas

Ensino médio incompleto/ possuir moto/informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Promotor de vendas

Vendas de plano odontológico

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Relações Públicas

Preenchimento do quadro feminino da empresa

Superior completo em RP /Inglês intermediário

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Relojoeiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Relojoeiro

Ensino fundamental completo/ Informática

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Repositor de mercadorias

Residir nos bairros próximos a Pero Vaz

Fundamental incompleto/Preencher quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Serralheiro de alumínio

Esquadrias de alumínio e vidro temperado

Ensino fundamental / Preencher quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Subgerente de restaurante

Vivência no segmento / disponibilidade de horário

Ensino médio completo / boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Supervisor de lava jato

Disponibilidade para trabalhar à noite

Ensino médio/ Possuir moto/ Quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico em manutenção eletrônica

Cursos de Elétrica ou Eletrotécnica/NR13/ NR33/ NR10

Ensino médio/ Vivência com esquemas/motores/megger

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico em refrigeração e ar-condicionado

Ensino médio completo /curso NR10 / CREA

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico de telefonia

Limpeza e conserto de celulares

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Técnico de Geo Rede

Rede de distribuição elétrica/Geo referência

Ensino fundamental/NR10/ Habilitação B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

