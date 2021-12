Simm dispõe de 57 vagas de emprego para esta terça

Nesta terça-feira, 18, as chances de emprego do Simm para o ensino fundamental são para capoteiro (5), chapista de veículos (5), preparador de tinta (5) e serralheiro (15). As vagas para esta última são temporárias.

Candidatos com o ensino médio podem concorrer aos cargos de auxiliar de cozinha (1), garçom (3), manobrista (10), operador de caixa (1) e repositor de mercadorias (10).

A agência de emprego também dispõe de oportunidades para nutricionista (1) e vendedor (1). É preciso ter o ensino superior para concorrer a esses cargos.

Os interessados devem ir ao Simm (Comércio, Cabula, Cajazeiras ou Boca do Rio), levando carteira de trabalho, RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade.

