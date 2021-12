SIMM abre 50 vagas para cursos de qualificação profissional

Estão abertas as vagas para cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) em Salvador. São disponibilizadas 50 oportunidades para as áreas de Introdução à Informática; Teste de Empregabilidade; Confecção do Currículo Profissional Detalhado e Técnicas de Negociação.

As inscrições devem ser feitas na sede do SIMM (Rua Miguel Calmon, 560, Ed. Ouro Preto - Comércio). Para participar, basta levar carteira de trabalho.

