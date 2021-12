Shopping vai gerar 4 mil empregos em Camaçari

Considerado o primeiro shopping center de Camaçari, o Boulevard Shopping Camaçari foi lançado oficialmente nesta terça-feira, 9, na Avenida Jorge Amado, onde o empreendimento será construído, a três quilômetros do centro da cidade.



Com um investimento de mais de R$ 100 milhões, fazem parte do projeto as empresas Iron House Real Estate - do grupo pernambucano Cornélio Brennand - a empresa paulista Lumine e as baianas EPP Empreendimentos Imobiliários e Nova Villa Patrimonial.



Em uma área de mais de 20 mil metros quadrados, o shopping terá 130 lojas, cinemas, praça de alimentação e 800 vagas de estacionamento. A previsão é inaugurar o Boulevard Shopping em outubro de 2015. Durante as obras, 250 empregos diretos serão gerados. Quando entrar em operação, a expectativa é a geração de 1,5 mil empregos diretos e 2,5 mil indiretos.



Segundo um dos sócios, Edson Piaggio, Camaçari foi escolhida para o empreendimento após a diversificação da atividade industrial da cidade. "Camaçari não é mais um polo petroquímico, é um polo industrial do Nordeste e já carecia de um equipamentos dessa natureza", diz.



Riachuelo, Renner e C&A já estão confirmadas como lojas-âncoras. O diretor da Aliansce, empresa que irá administrar a operação, Ewerton Visco conta que 70% das lojas já foram comercializadas.



"A procura está muito boa. Há duas empresas disputando a área dos cinemas. É um equipamento único. Camaçari é uma cidade que se consolida como polo regional e onde as pessoas estão se preparando para morar".



O shopping center faz parte de um bairro planejado desenvolvido pela Iron House, o Reserva Camassarys, em uma área de mais de 528 mil metros quadrados.



"A expectativa é que o empreendimento todo pronto tenha um investimento total, entre valor geral de vendas e investimentos da ordem de R$ 800 milhões", afirma o diretor de planejamento e gestão da Iron House, Arthur Costa Neto.



Âncoras



O shopping e uma unidade do Atacadão, do grupo Carrefour, que já está sendo construído, são duas das âncoras que podem atrair empreendimentos para o bairro planejado.



De acordo com Arthur Costa Neto, um empreendimento imobiliário construído pela Tenda já está confirmado. A Tenda não divulgou, até o fechamento da edição, mais informações sobre o projeto.



"A Tenda é um outro parceiro nosso. É importante porque a Tenda está vindo com um produto um pouco mais diferenciado. São produtos a partir de R$ 150 mil mais ou menos", diz Neto.



Dentro do bairro também já estão confirmados duas torres de 14 andares cada, da Oikos Engenharia, onde funcionarão um hotel com 154 apartamentos e um centro médico empresarial. Um laboratório da Labchecap vai funcionar no local.

