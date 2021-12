Setor de panificação movimenta R$ 84,7 bilhões

Segunda maior rede de distribuição de alimentos, depois dos supermercados, o setor de panificadoras e confeitarias movimentou R$ 84,7 bilhões em todo o Brasil em 2015, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip). E no dia em que se comemora o Dia Mundial do Pão, o novo caderno de A TARDE, Negócios&Oportunidades, mostra histórias de empreendedores que fizeram do milenar alimento o seu ganha-pão.

De grandes delicatessens, que faturam perto de R$ 1 milhão por mês, a pequenos empreendedores que compram equipamentos para produzir em casa, milhares de panificadores da Bahia recorrem à qualidade, à inovação e à diversificação para lucrar com o pão nosso de cada dia.

Às vezes, a receita do sucesso simplesmente aparece à sua frente. Richard James veio da Austrália para o Brasil para prestar consultoria a restaurantes e, em 2013, acabou mudando o foco de seu trabalho. “Percebi que era muito difícil encontrar pães bons para a bruschetta e o couvert e decidi fornecer”, afirma James.

Ele montou uma fábrica de pães na Pituba, a Belo Rústico, e com o sucesso dos produtos acabou abrindo no ano passado uma loja, que logo virou também um café.

Mas quem não fornece pães especiais está precisando acrescentar outras especialidades ao cardápio. As padarias de bairro cresceram 2,47% em vendas no ano passado, segundo a Abip, apostando em mais produtos e mais serviços.

Fundada há 50 anos como Estrela Dalva e rebatizada em 2006 como Marias Panificadora, na Cidade Nova, uma das padarias mais tradicionais da cidade produz cerca de cinco mil pães por dia, que, junto com os salgados de fabricação própria, respondem por 70% do faturamento da unidade.

Mas as irmãs Maria Conceição Oliveira Sousa e Maria da Glória Sousa Correia, que herdaram o negócio do pai, tiveram que mexer na fórmula de gestão da empresa. Para atender clientes fiéis, que chegam a ir duas ou três vezes por dia ao negócio, elas passaram a servir café da manhã, almoço, lanches e sopa.

“Cada serviço extra gera novos empregos. Preciso de uma pessoa para fazer a sopa e outra para servir”, explica Maria da Conceição, que é membro da Abip.

Um cálculo feito por ela indica que uma padaria de bairro fatura, em média, R$ 9 mil por cada funcionário que mantém. Por essa conta, uma empresa com 25 funcionários deve ter um faturamento mensal de

R$ 225 mil. Número que pode subir até três ou quatro vezes em delicatessens de luxo. “Se o lucro líquido ficar acima de 15%, considere excelente”, afirma Maria.

O empresário Florêncio Andrade, dono da Padaria Andrade, em Cosme de Farias, e presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria, estima que o faturamento médio de um estabelecimento desse gênero pode oscilar entre R$ 30 mil e R$ 1 milhão. E o investimento inicial, entre R$ 100 mil e R$ 5 milhões. “Depende de fatores como localização, área e produtos”, afirma Andrade.

Melhor pão francês

Neste domingo, às 10h, será divulgado no Espanhol, em Ondina, o vencedor do concurso Melhor Pão Francês de Salvador e Região Metropolitana, promovido pelo Sebrae. “ Há uma série de normas de como deve ser o pão francês, em relação a cor, textura. Isso foi estabelecido porque a qualidade do pão estava piorando muito”, explica Conceição.

Andrade destaca a dificuldade em encontrar mão de obra. “Na Europa, um confeiteiro estuda dois anos. Aqui, 15 dias”. James acrescenta: “Para garantir a qualidade, o dono tem que saber fazer pão e acordar cedo para quando o padeiro não estiver”. “Uma melhor remuneração e melhores condições de trabalho atrairiam profissionais”, aponta Tércio de Carvalho Calmon, coordenador de indústria do Sebrae.

