Setor de call center tem 2.200 vagas em Salvador

O SineBahia oferece 2.200 vagas para o setor de telemarketing em Salvador. As oportunidades são para a nova unidade da Contax, na Bahia, na região da Cidade Baixa. Os interessados devem enviar currículo para alguma das unidades do serviço de intermediação de mão de obra, cuja lista pode ser acessada no site da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Para se candidatar a uma das vagas, não é preciso ter experiência na área, mas é exigido nível médio completo, noções básicas de informática e boa fluência verbal, além de ter mais de 18 anos. O SineBahia vai realizar uma ação no bairro do Jardim Cruzeiro, na Paróquia São Jorge/Fábrica Cultural, localizada na Rua Rosalvo Barbosa Romeu, s/n, nesta segunda-feira, 04, das 9h às 16h, na Paróquia São Jorge/Fábrica Cultural, na Rua Rosalvo Barbosa Romeu, s/n, candidatos interessados em ocupar uma dessas vagas.

Os selecionados passarão por treinamento após a contratação. Inicialmente, a remuneração é de R$678, acrescido de comissão por produtividade. O funcionário tem ainda benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale transporte, ticket alimentação e carteira assinada já durante o período de treinamento. A carga horária é de 36 horas semanais.

