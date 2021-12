Sete crianças são feridas por dia no trabalho infantil

Na data de hoje é celebrado mundialmente o combate à exploração do trabalho infantil, que marginaliza, fere e mata crianças e adolescentes em todo o Brasil. Por dia, sete delas se ferem gravemente em acidentes de trabalho no país, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde realizado nos últimos oito anos. Nesse período, 187 crianças ou adolescentes com idade entre 5 e 17 anos morreram em jornada de trabalho.

Mesmo os que não sofrem fisicamente com o trabalho exploratório costumam ter atraso na escola e, quando adultos, na vida profissional. Segundo pesquisa da Fundação Telefônica, a evasão escolar de crianças ou adolescentes que trabalham chega a ser de 40% e o rendimento das que frequentam as aulas cai em até 15%. Ainda assim, o trabalho infantil é socialmente tolerado, de acordo com os responsáveis pela fiscalização.

"Nossa principal dificuldade é a aceitação social. A população muitas vezes não percebe na situação algo degradante para a criança", diz Antônio Neto, coordenador de combate ao trabalho infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE-BA). No estado, 296.245 crianças ou adolescentes trabalham. A estimativa é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2014, feita pelo IBGE.

De acordo com o sindicato dos auditores fiscais, a dependência de famílias e empregadores do trabalho das crianças é uma grande barreira à erradicação. "É importante conscientizar a população para que ela não naturalize o trabalho de crianças", afirma Carlos Dias, diretor da delegacia do sindicato na Bahia.

Ele conta que é comum o retorno de crianças ou adolescentes afastados pela superintendência ao trabalho. "É como carregar água em cesto. É importante inserir a criança e o adolescente no mercado de trabalho, mas não em qualquer condição", afirma

Mostra fotográfica exibe realidade de crianças (Foto: Sérgio Carvalho | Divulgação)

Apenas adolescentes com mais de 16 anos podem trabalhar. Os que possuem 14 ou 15 anos podem ser aprendizes. Para todos, no entanto, há condições especiais que os empregadores devem respeitar. O trabalho não pode afetar a formação escolar deles, a exposição à insalubridade ou à periculosidade é proibida e o número de aprendizes na empresa não pode passar de 15%.

Em guia dirigido a empregadores, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabeleceu oito etapas para a eliminação do trabalho infantil pelas empresas. O material está disponível no site www.oit.org.br. A OIT havia estabelecido meta para o Brasil erradicar as "piores formas de trabalho infantil" até 2015, o que não foi cumprido.

Das crianças e adolescentes em situação degradante de trabalho na Bahia, 316 foram afastados no ano passado pela SRTE-BA. Como A TARDE mostrou em reportagem na última quinta-feira (9), em 2016, apenas 82 foram encontradas. Dessas, 73 estavam trabalhando na Ceasa no CIA e foram afastadas em abril. A operação ainda está em andamento.

As ações de fiscalização neste ano foram afetadas pela greve dos auditores. Em 2015, elas já haviam caído em 45%. Os auditores reclamam de corte de gastos - o que inviabiliza fiscalização em outros municípios que não os oito com gerências da SRTE-BA - e de quadro insuficiente de servidores. Apenas três dos 150 auditores do estado fiscalizam exclusivamente o trabalho infantil.

