Sesc abre inscrições para cursos voltados para adultos e jovens

Até o dia 19 de julho, o Serviço Social do Comércio (Sesc) está com inscrições abertas para os Cursos de Valorização Social, de nível básico e gratuito, por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), com o objetivo de desenvolver habilidades e competências que contribuam na socialização, geração ou complementação da renda familiar, e também como uma oportunidade para entrada no mercado de trabalho.

Os cursos são voltados a jovens, a partir dos 14 anos, e adultos. Serão realizados no Centro de Formação Artesanal Sesc (450 vagas com 44h e 550 vagas com 88h), no Pelourinho, e em Núcleos Comunitários da Região Metropolitana de Salvador (11 mil vagas com 44h) mediante convênio com associações, igrejas, sindicatos etc.

São cursos nas áreas de culinária, habilidades manuais, apresentação pessoal e expressões artísticas.

Cerca de 90% das vagas são historicamente preenchidas por pessoas que se enquadram nos pré-requisitos do Programa de Gratuidade, que tem entre seus critérios a exigência de renda familiar de até três salários mínimos.

Caso o interessado não seja contemplado no Programa de Gratuidade, os valores das mensalidades são R$ 30 (comerciário/dependente), R$ 54 (conveniado) e R$ 60 (usuário). As taxas de emissão da carteira do Sesc são de R$ 25 (conveniado) e R$ 34 (usuário). O usuário é qualquer pessoa que não seja da classe comerciária. Já o conveniado é o trabalhador de empresas que têm convênio com o Sesc.

Centro de formação

Idealizado pelo artista plástico baiano Sante Scaldaferri, o Centro de Formação Artesanal é um polo formador de artesãos e artistas. O centro funciona em dois casarões do século XVIII, na Rua Francisco Muniz Barreto, no Centro Histórico de Salvador.

Mais informações: (71) 3266-3804/3791 ou artesanato@sescbahia.com.br

