Servidor tem desconto em pré-vestibular

O Clube de Desconto e o curso Único Pré-Vestibular acabam de firmar parceria em benefício do funcionalismo público. Servidores do Poder Executivo estadual, do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Tribunal de Contas do Município, entre ativos e inativos, passam a contar com 20% abatimento sobre o valor das mensalidades.

A relação dos parceiros está no site do Portal do Servidor.

adblock ativo