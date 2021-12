Serasa reabre inscrições para "emprego dos sonhos" com salário de R$ 100 mil

Estão abertas inscrições para o que o Serasa Consumidor chama de "emprego dos sonhos". O processo seletivo aceita novos inscritos até o dia 4 de novembro, próximo domingo. O profissional contemplato terá salário de R$ 100 mil em um período de 12 meses.

E qual seria as atividades? A empresa que faz parte da Serasa Experian visa encontrar um funcionário para conhecer o país, buscar ideias e iniciativas para contribuir que a educação financeira seja implementada nas escolas brasileiras.

O profissional irá viajar pelo país e terá entre os objetivos, agendar entrevistas e encontros com professores, produzir conteúdo, visitar escolas e também realizar pesquisas. As informações que serão coletadas vão ficar disponíveis de forma gratuita e em formato de vídeo no site Emprego dos Sonhos. O objetivo é que por meio da divulgação as ideias sejam compartilhadas e ajudem os professores a implementarem esse conteúdo em sala.

Inscrições e remuneração

Além dos R$ 100 mil, por 12 anos de trabalho, o profissional receberá também benefícios de transporte, hospedagem, alimentação, plano de saúde, entre outros.

As inscrições podem ser feitas no site Emprego dos Sonhos. Os interessados devem responder um questionário e criar um vídeo de até 40 segundos contando de forma criativa como ensinaria educação financeiras nas escolas. Os participantes irão passar por voto popular para seguir à fase seguinte, que constitui em entrevistas e dinâmicas.

Os inscritos devem ter idade superior a 18 anos, carteira de trabalho e disponibilidade para viajar entre 3 de dezembro deste ano a 12 de outubro de 2019.

