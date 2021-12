Senai e Senac oferecem 7,5 mil vagas em cursos profissionalizantes

A formação profissionalizante possibilita a inserção mais rápida no mercado de trabalho. Para atender a essa demanda, o Senac e o Senai estão oferecendo, no mês de junho, vagas em cursos de qualificação profissional.

Até esta terça-feira, 26, o Senai Bahia oferece, em Salvador, 556 vagas distribuídas em 11 cursos gratuitos de aprendizagem industrial básica nas unidades Cimatec e Dendezeiros. Os candidatos devem ter de 14 a 21 anos ou de 18 a 21 anos, a depender do curso escolhido. As inscrições podem ser feitas pela internet, e as aulas terão início em agosto.

Para quem deseja se inserir na área comercial como funcionário ou autônomo, o Senac Bahia está oferecendo, em todo o estado, sete mil vagas em cursos pagos em áreas como gestão, beleza, comércio, hospitalidade, gastronomia e informática.

De acordo com Ana Valéria Scavuzzi, assessora de desenvolvimento de negócios do Senai Bahia, os cursos se destacam pela facilidade de inserção no mercado de trabalho. “Como as empresas precisam preencher a cota mínima de aprendizagem estabelecida por lei, muitos dos alunos são contratados”, afirma.

Foi o caso da auxiliar administrativa Roberta Larissa, 21. Contratada pela CCR Metrô Bahia, ela atua na função há três anos no setor de gestão de estações. “Cuido da parte de documentações no meu setor. O curso me deu toda a base teórica e prática necessária para exercer a função”, conta.

Nos cursos do Senac Bahia, os alunos praticam o aprendizado teórico. “Além das aulas teóricas, eles passam por práticas supervisionadas para que possam ter noções de como exercer as funções”, destaca a gerente de educação profissional Maibi Teixeira.

O analista jurídico Pedro Fernandes decidiu transformar o hobby em profissão. Para isso, ele fez o curso de fotografia do Senac e, atualmente, trabalha de forma autônoma, conciliando com o emprego.

“Com o curso, pude ampliar meu conhecimento na área. Tive práticas tanto internas quanto externas”, conta ele, que pretende abandonar a área do direito para se dedicar exclusivamente à fotografia.

“Além do conhecimento na minha área de formação, aprendi sobre relações interpessoais, já que teria que lidar com clientes”, avalia a atendente de farmácia Luana Neto, egressa do curso da mesma área.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo