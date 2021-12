Senai e Senac abrem matrículas em 60 cursos

Julho é o período propício para quem deseja investir em avanços profissionais neste segundo semestre. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) estão com matrículas abertas para cerca de 60 cursos de especialização, extensão, MBA, mestrado, doutorado, qualificação e capacitação profissional.

A maioria das aulas nas duas instituições está previstas para começar em agosto. As matrículas nos cursos oferecidos pelo Senai já podem ser feitas. O candidato inicia os estudos na entidade se aprovado em um processo seletivo, composto por análise curricular, entrevista e, em alguns casos, prova escrita - essa avaliação acontece quando é preciso confirmar conteúdo técnico do candidato.

Alex Álisson é gerente da Instituição de Ensino Superior e coordenador de pós-graduação e pesquisa na unidade Senai Cimatec e explica que o investimento em cursos de pós-graduação é uma demanda do mercado. Há necessidade de profissionais com conhecimento específico, que pode ser adquirido em cursos de especialização e MBA (ambos lato sensu).

A especialização acadêmica, também oferecida pelo Senai, tem sido valorizada pelo mercado industrial. O que justifica a necessidade de mestres e doutores, explica, é o investimento da indústria em processos inovadores.

"Temos grande desafio de promover inovação no país e isso só ocorrerá com a melhoria da formação dos profissionais, pessoas que saibam pesquisar, e isso só vem com formação avançada em mestrado e doutorado", explica Álisson.

As matrículas nos cursos de pós-graduação são semestrais. Ao contrário destes, os cursos de extensão, também oferecidos pelo Senai, recebem inscrições a qualquer momento do ano, de acordo com a disponibilidade do curso. A modalidade é indicada para adquirir, a curto prazo, conhecimentos demandados pelo mercado naquele período.

Públicos distintos

O Senai ainda oferece cursos de qualificação, aperfeiçoamento e iniciação profissional. Cada um tem seu público específico. O curso de qualificação é voltado para quem está interessado em se qualificar numa profissão, mas sem formação técnica. O curso de aperfeiçoamento é para quem já tem essa formação e deseja conhecimento numa área específica. O curso de iniciação é para quem deseja começar a atuar.

Os cursos oferecidos pelo Senac investem na qualificação em áreas como beleza, saúde, informática, gastronomia e moda. O Programa Senac de Gratuidade (PSG) também está com vagas abertas para cursos de capacitação. As oportunidades são para garçom, operador de supermercado, rotinas contábeis, gestão de recursos humanos, legislação previdenciária, recrutamento e seleção.

