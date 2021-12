Senai disponibiliza 1.380 vagas de cursos técnicos

O Senai está com inscrições abertas para o preenchimento de 1.380 vagas residuais, divididos em 15 opções de cursos de Educação Profissional Técnica. Os interessados podem se cadastrar até o dia 26 de fevereiro pelo site da instituição.

A prova será realizada no dia 1º de março. As vagas ofertadas são para as unidades de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Feira de Santana, Alagoinhas e Juazeiro.

O edital do processo seletivo com a lista completa dos cursos, quantidade de vagas e carga horária pode ser consultado no site. A duração dos cursos varia entre 18 e 24 meses.

