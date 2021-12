Senai Cetiqt inscreve para seleção do terceiro ciclo do Programa de Mentoria

Qual estudante não gostaria de, no final da faculdade, contar com a ajuda de um profissional experiente dando orientações fundamentais para a carreira? Esta é a proposta do Programa de Mentoria 2019 do Senai Cetiqt, que está com inscrições abertas até o dia 25 de abril. Em seu terceiro ciclo, o programa promove a interação entre nomes renomados das indústrias têxtil, de confecção e química com alunos que estão cursando os três últimos períodos dos cursos de design de moda e engenharia química. O intuito é oferecer uma formação completa, não só com conhecimentos técnicos, mas também com experiências práticas e uma visão real da atuação do profissional no mercado.

“Os mentores escolhidos são profissionais renomados e promovem uma experiência real da profissão. Assim, os alunos já ingressam no mercado com uma bagagem absorvida através da interação com esses profissionais”, explica o coordenador de inovação educacional do Senai Cetiqt, Bernardo Queiroz.

O Programa de Mentoria é gratuito para todos os alunos e é realizado de forma online durante o semestre. Os interessados devem procurar a Coordenação de Inovação Educacional do Senai Cetiqt para obter mais informações e se inscrever, R. Magalhães Castro, 174 – Riachuelo, Rio de Janeiro – cie@cetiqt.senai.br.

adblock ativo