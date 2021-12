Senai abre mais de mil vagas para cursos gratuitos em cidades da Bahia

O Senai abriu vagas para os cursos de aprendizagem industrial de nível básico. Os cursos se destinam a jovens que tenham de 14 a 21 anos, a depender do curso (24 anos é a idade máxima para conclusão do curso escolhido), e que estejam cursando ensino regular ou médio completo. As inscrições vão até as 18h do dia 15 de fevereiro.

São mais de mil vagas, distribuídas entre cidades da Bahia, inclusive a capital e cidades metropolitanas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente através do site www.fieb.org.br/senai, onde fica disponível também o edital do processo.

Os cursos têm início nos meses de abril e maio e acontecem nos três turnos. As aulas são ministradas entre segunda e sexta-feira. Os nomes dos selecionados poderão ser consultados no mesmo site a partir do dia 15 de fevereiro e os cursos têm duração máxima de 2 anos.

