Senai abre 1.760 vagas para cursos técnicos

O Senai está com 1.760 vagas abertas para cursos técnicos em mecânica, meio ambiente, segurança do trabalho, e outros. As inscrições custam R$ 15 e podem ser feitas até o dia

23 de maio pelos endereços www.fieb.org.br/cursostecnicos ou www.selconcursos.com.br.



Os interessados devem estar cursando o terceiro ano do ensino médio ou já ter o ensino médio concluído, e ter disponibilidade para aulas práticas. Para o curso de Petróleo e Gás é preciso ter 17 anos ou mais. As provas acontecem no dia 1º de junho. As aulas serão distribuídas entre as sedes do Senai em Salvador, Lauro de Feitas, Feira de Santana, Juazeiro e Vitória da Conquista.

