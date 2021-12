Senac oferece cursos gratuitos para garçom e bartender

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de garçom e bartender do Programa Senac de Gratuidade. Os interessados podem se inscrever até fevereiro ou março de 2013, a depender do curso.

Podem participar pessoas de baixa renda, com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos, candidatos que estejam cursando ou que já tenham concluído a educação básica ou trabalhadores (empregados ou desempregados).

O telefone do serviço do Senac é (71) 3186-4000. Mais informações podem ser obtidas no site do programa, no www.ba.senac.br.

