Senac-BA inscreve para cursos profissionalizantes

Interessados em aprimorar ou obter novos conhecimentos já podem se inscrever em um dos cursos profissionalizantes, presenciais e à distância, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-BA), que está com inscrições abertas em diversas áreas e com aulas entre os meses de janeiro e fevereiro. São mais de 100 vagas oferecidas nas unidades do Aquidabã, Casa do Comércio, Pelourinho e Pituba.

Há opções para todos os níveis de escolaridade e investimentos, indicadas para quem busca especialização na área em que atua ou para aqueles que desejam se capacitar para ingressar no mercado de trabalho.

O Senac Aquidabã, primeira unidade do Senac na Bahia, inscreve para vários cursos de beleza, voltados para quem já tem alguma experiência como cabeleireiro. Entre eles o de Mega Hair, a ser realizado entre 21 de janeiro e 5 de fevereiro, e o de Escova e Modelagem, com aulas entre 21 de janeiro e 5 de março. Na área de gestão, o curso de Rotinas Contábeis (60h) terá turmas com início em janeiro e fevereiro. Maiores de 18 anos estão aptos a realizar os cursos do segmento Gestão.

Ainda no Aquidabã será ofertada a formação em Fotografia com carga horária de 196h e aulas entre 18 de fevereiro e 23 de maio, de segunda a sexta, das 19h às 22h. Na área de saúde, quem já tem experiência como técnico ou auxiliar de enfermagem pode ingressar na turma Assistência de Enfermagem em Nefrologia (80h), entre outras opções. Aqueles que já têm conhecimento em técnicas de massagem podem optar pelos cursos Massagem Modeladora (30h) e Massagem Relaxante (30h), ambos com foco na especialização de quem atua no segmento.

Já a unidade Senac Pituba tem opções que vão da Informática Básica com Internet (100h), Aperfeiçoamento em AutoCAD 2D(50h) e 3D (50h), à capacitação profissional em Designer Gráfico (200h) e Web Designer (180h). Também focado no EAD (ensino à distância), o Senac Pituba dispõe de uma lista de cursos online como Desenvolvimento de Equipes (60h), Logística Empresarial (80h), Mídias Sociais na Educação (80h), Gestão de Turismo Sustentável (60h) e Raciocínio Lógico na Prática Docente (60h). Estes podem ser iniciados em qualquer data, uma vez que a metodologia é online.

Na unidade da Casa do Comércio o leque de Hospitalidade é a referência. Neste início de ano, os interessados podem adquirir conhecimentos em Estudo dos Vinhos (20h), Excelência no Atendimento ao Público (20h), Administração de Custos em Alimentos e Bebidas (20h), Garçom (500h) e Bartender (160). Para quem busca cursos rápidos, o ideal são os workshops de 3h de duração entre Slow Food, Etiqueta à Mesa, Finger Food e outros mais. No Senac Pelourinho destaca-se o curso de Culinária Baiana, a ser realizado entre 14 e 18 de janeiro, das 8h às 12h, totalizando 20 horas.

A lista completa de cursos com respectivos locais, valores e forma de pagamento encontra-se no site Senac-BA (www.ba.senac.br) ou pode ser consultada pelo Serviço de Informação Senac-BA: (71) 3186-4000.

adblock ativo