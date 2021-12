Senac abre seis mil oportunidades de cursos em Salvador e no interior

As inscrições para a Agenda de Cursos do Senac, dos meses setembro e outubro, já estão abertas para quem deseja se capacitar, aprender ou conhecer novas áreas. Serão disponibilizadas cerca de seis mil vagas para Salvador e interior. Há cursos para todos os gostos e bolsos nos segmentos de gestão, beleza, comércio, hospitalidade, gastronomia e informática.

Para ter acesso à agenda completa com informações de valores, locais e horários basta ir até a uma unidade do Senac ou acessar o site. O serviço também está disponível no Serviço de Informação Senac: (71) 3186-4000.

Para quem tem interesse de abrir o próprio negócio, a área de beleza oferta uma seleção de cursos, sendo eles: gestão de salões de beleza (23), maquiador (34 vagas), cabeleireiro (20), escova básica (8 vagas) e manicure e pedicure (41).

No segmento, o Senac realiza a 2ª edição do Encontro de Beleza, projeto que reúne profissionais reconhecidos em escala nacional, no dia 2 de setembro, na Casa do Comércio, das 8h às 18h.

A programação do encontro conta com palestras e workshops sobre os mais diversos temas dentro da área de beleza, como colorimetria, técnicas de corte feminino e masculino, além de maquiagem. O investimento é de R$ 100.

adblock ativo