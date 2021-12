Semana Sebrae discute inovação e produtividade na crise

Começa na próxima segunda-feira, 29, a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. O maior evento para pequenos negócios da Bahia está em sua segunda edição e traz ao público uma extensa programação de palestras, cursos, seminários, workshops e oficinas. Serão mais de 200 eventos, com um total de 30 mil vagas em 50 cidades do estado.



Como não poderia ser diferente, o atual contexto econômico do país está presente na programação. "Como Inovar e Economizar em Tempos de Crise" e "Alta Produtividade em Tempos de Crise", por exemplo, são os temas de palestras que serão realizadas em Salvador. Na capital, o evento acontecerá no Hotel Fiesta, no Itaigara.



Mas a Semana Sebrae vai muito além da crise econômica. A variedade dos temas abordados reflete a ampla e diversa gama de conhecimentos e vivências que compõe o universo empreendedor. Associativismo, cenários econômicos, design, tendências do consumidor, startup, sustentabilidade e economia solidária são apenas alguns dos tópicos que serão desenvolvidos.



>> Confira aqui a programação completa e se inscreva



Juventude Empreendedora



Jovens empreendedores que, atentos ao contexto econômico e social no qual estão inseridos, percebem uma demanda de mercado que precisa ser preenchida. Certamente, muitos jovens com esse perfil, que vem crescendo em todo o Brasil, estarão presentes nos auditórios da Semana Sebrae.



Um exemplo é a empresa Proprietário Legal, que surgiu da união entre o engenheiro ambiental Lucas Lima e o músico e administrador Wallace Santos. Quando a empresa foi concebida, eles eram funcionários da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom). "Muitas vezes, encontramos empresas com instalações estruturadas e proposta de negócio interessante, mas percebemos que boa parte dos empresários locais tinha dificuldades para regularizar seus empreendimentos junto aos órgãos públicos", conta Lucas.



Assim, surgiu a ideia de montar uma empresa que oferece consultorias administrativa e ambiental, baseada na experiência que tiveram na Sucom e no conhecimento de todo o debilitante labirinto burocrático que as empresas precisam enfrentar. Desde setembro do ano passado, quando a Proprietário Legal foi fundada, eles atenderam cinco empresas em Salvador: dois bares e três restaurantes.



Uma pesquisa divulgada em maio, realizada pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários, em parceria com a Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, mostrou que a maioria que compõe esse perfil é formada por homens que concluíram o ensino superior, têm entre 26 e 30 anos e faturam anualmente entre R$60 mil e R$360 mil.



A pesquisa indicou também que os empreendedores jovens têm conseguido construir empresas duradouras, já que quase metade dos cinco mil entrevistados têm cinco anos ou mais de negócio.

