Semana do Microempreendedor oferece 9 mil vagas de capacitação

Pensando em atender às necessidades específicas de cada ramo de atuação, a Semana do Microempreendedor Individual (MEI) 2017 terá como novidade a capacitação por segmento. O evento vai acontecer, entre os dias 8 e 13 de maio, na capital e em municípios do interior baiano. Em Salvador, a programação será no estacionamento do Shopping da Bahia, na Avenida Tancredo Neves, das 9h30 às 21h30.

A nona edição da Semana do MEI promete orientação empresarial e nove mil vagas de capacitação gratuitas para 85 municípios baianos. Entre eles, Lauro de Freitas, Camaçari, Alagoinhas, Simões Filho e Dias D’Ávila. O evento abordará temas ligadas à inovação, que é o carro-chefe do empreendedorismo.

A programação da Semana do Microempreendedor Individual está diversificada. Tem palestras, oficinas e consultorias para todos os segmentos e até para quem só tem apenas uma ideia de negócio. Entre as possibilidades estão palestras sobre os benefícios de ser empreendedor, o passo a passo para abrir um negócio e, um fator fundamental, como realizar a gestão financeira do negócio.

Pelo site

Fernanda Gretz, gerente da unidade de atendimento coletivo do Sebrae Bahia, contou que, além da capacitação específica, os microempreendedores podem ter acesso a materias complementares no site do MEI durante os dias do evento. “O objetivo é proporcionar aos empresários a atualização dos conhecimentos sobre seu ramo de atuação de forma diferenciada. Os participantes vão identificar novas oportunidades e ainda podem trocar experiências com empresários de áreas correlatas”, explica.

E, de acordo com Fernanda, os ramos mais procurados para empreender atualmente são gastronomia, estética e reparos residenciais.

Jussara Ribeiro, gestora do Aroma Lanches, no Largo dos Aflitos, sempre participa da Semana MEI e fica atenta aos eventos relacionados a gastronomia e gestão. “Os cursos me deixam mais preparada para o mercado. Consigo aplicar os conhecimentos aprendidos no meu cotidiano de trabalho e sinto a diferença em todos os processos, produção, venda e até na divulgação”, disse.

Daniela Bastos, proprietária do ateliê de doces Dani Brigadeiros, mesmo formada em gestão de negócios, sempre que pode participa de eventos de capacitação. “Acredito que conhecimento nunca é demais, eventos como a Semana do MEI são a oportunidade de se preparar para a competitividade do mercado não apenas no serviço que oferece, mais também de participar de oficinas de gestão de negócio, de marketing e até mesmo de palestras sobre as tendências do mercado”, pontuou.

Os interessados em participar do evento devem fazer a inscrição pelo site www.semanadomei.com.br.

*Estagiária sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo