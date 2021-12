Semana do MEI oferece 4,9 mil vagas em palestras e oficinas

Em média, 130 pessoas tornam-se microempreendedores individuais (MEIs) na Bahia por dia. Com mais de 354 mil MEIs, o estado é o quarto do Brasil com mais empreendedores nessa modalidade, de acordo com o Portal do Empreendedor. O número deve aumentar ainda mais no próximo mês, quando será realizada a 8ª Semana do MEI no Shopping da Bahia.

Entre os dias 2 e 7 de maio, o Sebrae vai oferecer 4,5 mil vagas em palestras e oficinas em Salvador e 400 na região metropolitana. São quase duas mil vagas a mais que no ano passado. Foi na Semana de 2015 em que a manicure e cabeleireira Nilma dos Santos, 40 anos, tornou-se MEI. "É ótimo trabalhar formalizada, dá mais segurança aos clientes e eles agora podem pagar em cartão", afirma.

A dica de Nilma para quem tem interesse no evento é que defina antes o que fará no local. "Fui sabendo o que eu queria e isso ajudou muito". A mesma orientação dá o superintendente do Sebrae, Adhvan Furtado. "É importante garantir vaga na palestra ou oficina que quer ir". As inscrições são feitas pelo telefone 0800 570 0800, ou pelo site www.ba.sebrae.com.br.

Para quem busca apenas o atendimento no balcão de dúvidas, onde mais de oito mil pessoas devem ser orientadas, não há a necessidade de se cadastrar. O evento funciona das 9h às 22h. Segundo Adhvan, o atendimento será importante, entre outros fins, para que os MEIs regularizem pagamentos de carnês. "Muitos MEIs baianos estão inadimplentes", diz o representante do Sebrae.

Ele também ressalta a importância da semana para aconselhar quem pensa em abrir o próprio negócio. Com o aumento do desemprego, muitas pessoas veem no empreendedorismo um caminho, mas Adhvan alerta: "Empreender é investimento de alto risco". É preciso buscar orientação para minimizar os perigos.

Foi o que fez a MEI Urânia Mércia, 48, dona de uma loja de aluguel de fantasias, na Semana de 2013. "Assisti a várias palestras sobre como investir, como fazer propaganda e como gerenciar", conta Urânia. Neste ano, além das oficinas técnicas do Sebrae, serão realizadas palestras com empreendedores de sucesso, como Zica Assis, fundadora do Beleza Natural, Leandro Cardoso, sócio-diretor da Alpha Fitness, e Zé Pimenta e Kiko Kislansky, sócios da Euzaria.

A ideia é inspirar MEIs como Urânia, que tem sofrido com a crise econômica. A empreendedora formalizou-se em 2010, logo quando soube das vantagens em se tornar MEI. "Com isso, tenho algumas facilidades, porque pago menos em imposto e tenho conta empresarial".

O MEI é isento do Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL e não precisa emitir notas fiscais para os seus clientes. Paga R$ 44 de INSS, mais R$ 1 de ICMS, para quem atua no setor de comércio, ou R$ 5 de ISS, para quem presta serviços. É menos do que pagam empreendedores de portes maiores, como os microempreendedores (MEs).

Com o lucro aumentando, no entanto, Urânia já faz as contas de quanto terá de pagar como ME a partir do próximo ano. Para mudar de porte, basta ultrapassar o faturamento de R$ 70 mil por ano.

A MEI Daniela Alves, 36, que trabalha com a produção e venda de sapatos femininos em couro e vai lançar em junho uma coleção de bolsas, também prevê a mudança em breve. Ela se tornou MEI há quatro anos, depois de receber orientações em uma semana como a que ocorre no próximo mês. "Como MEI, dou mais credibilidade ao cliente do que como autônoma". Mesmo com a queda nas vendas por causa da crise, ela estima que se tornará ME já em 2017.

