Semana do MEI 2018 oferece mais de 16 mil oportunidades em capacitações

Com tema central Inovação e Finanças, a 9ª edição da Semana do MEI na Bahia está com inscrições abertas para mais de 300 palestras, oficinas e seminários, que serão realizados no evento de 14 a 19 de maio. Este ano, a semana, realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), oferece 16,1 mil vagas para capacitação em Salvador e mais 106 municípios baianos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site www.semanadomei.com.br.

Na capital, o evento acontece no estacionamento do Shopping da Bahia, com 100 palestras, oficinas e seminários. Uma novidade desta edição é a realização de oficinas e palestras em Salvador em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em áreas como gastronomia, hospitalidade, gestão, beleza e marketing.

Das 30 atividades ofertadas pelo Senac, 11 ainda possuíam inscrições abertas até o fechamento desta edição. Dentre as outras capacitações que oferecem vagas disponíveis estão “Venda mais pela Internet”, “Cultura da Inovação”, “Universitário Empreendedor” e “Atendimento ao Cliente”.

Os Papos de Negócios deste ano trazem a cada dia palestrantes diferentes, como o consultor e especialista em marketing Erik Penna e o Google Business Group. A semana também traz seminários sobre acesso a crédito para pequenos empresários, vendas, atendimento, e-commerce, previdência, dentre outros.

Também serão oferecidos serviços como o registro de CNPJ para quem quer se formalizar como MEI, elaboração da Declaração Anual de Faturamento, cujo prazo para envio termina no final deste mês, feirão de crédito e consultoria de inovação do Sebraetec.

“É preciso se inscrever com antecedência para garantir a vaga nas capacitações. As orientações técnicas individuais também são muito procuradas, principalmente para a declaração anual”, alerta a gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae, Fernanda Gretz. As atividades mais procuradas são as relacionadas a gestão, marketing e finanças.

Pesquisa e inspiração

A empresária Bárbara Santos teve a ideia de criar seu food truck de produtos de tapioca após uma palestra sobre o modelo de vendas feita pela Leka Food Truck na Semana do MEI de 2016. “Eu ainda estava pesquisando com minha sócia na época e sabia que queria criar algo relacionado a alimentação, mas não sabia como inovar. A semana nos ajudou a decidir o que fazer”.

Mesmo sem serem empreendedoras formalizadas ainda, as sócias tiveram acesso a parte das atividades da semana, incluindo as palestras, que as ajudaram a pensar em ideias de negócios e se informar sobre os primeiros passos para a formalização. Mais tarde no mesmo ano, Bárbara e sua sócia Cátia Mercês criaram a Destino Gourmet Food Truck, onde servem produtos como a pizza de tapioca, bolinhos de estudante recheados e até hambúrguer de tapioca.

Sem deixar de se atualizar, as duas continuaram participando da Semana do MEI e já estão se inscrevendo em oficinas este ano. “Agora que estamos formalizadas temos acesso a mais cursos. Cátia já se inscreveu em duas oficinas de culinária”, conta Bárbara.

Outra frequentadora assídua da semana é Lindinalva Azevedo, criadora da Carmen Perucaria. A empresária participou da feira nos últimos três anos e aproveitou as capacitações para melhorar sua gestão e ampliar seu negócio. Hoje ela deixou de ser microempreendedora individual e passou a ter uma microempresa.

“Eu comecei como muitos empreendedores, sem qualificação, sem saber sobre formação de preço e gestão. A partir dos primeiros cursos passei a me ver como empresária, não mais peruqueira”, conta Lindinalva, que já participou de oficinas de vitrinismo, formação de preços e vendas.

A microempreendedora individual Isadora Alves, dona da marca de acessórios Com Amor, Dora, e sócia da loja colaborativa Guapa, também buscou orientações sobre vendas e administração de negócios. Ela fez capacitações em venda e gestão em edições diferentes do eventos do Sebrae. “Tudo no MEI costuma ser muito intuitivo, essa parte administrativa é a que temos mais dificuldade”, confessa.

Para Isadora, outro ponto positivo de estar presente na Semana do MEI e em outros eventos foi se informar sobre seus direitos enquanto microempreendedora individual. ”Minha família falava que era importante eu me formalizar, mas só depois fui descobrir meus direitos. Quando tive meu filho, consegui auxílio-maternidade por conta do MEI“.

Fernanda, gerente de atendimento individual do Sebrae, ressalta a importância do registro e formalização para os MEI, que pode ser feita durante o evento. “Além dos benefícios de previdência, como aposentadoria, auxílio-doença e auxílio-maternidade, tem os benefícios empresariais. Com o CNPJ é possível ter acesso a mais fornecedores, mais linhas de crédito, implementar maquininha de cartão e emitir nota fiscal”, explica a gerente.

