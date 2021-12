Sem Sair de Casa: rede de contatos amplia chances de emprego

Plataformas online e redes sociais que permitem aos internautas criar o currículo e compartilhar as experiências no mercado com outros usuários do sistema, além de ampliar a rede de contatos, sem precisar sair de casa, podem ser excelentes aliados para quem está a procura de um emprego. De acordo com especialistas, a criação ou expansão do networking, viabilizada por meio de sites como a rede LinkedIn e a Plataforma Lattes, permite maior visibilidade e pode ser útil até para quem já está inserido no mercado de trabalho e busca uma promoção.

As pessoas com maiores redes de contatos tem maiores possibilidades de conseguir uma boa colocação profissional e realizar bons negócios. "Hoje em dia, é preciso estar sempre atualizado e as plataformas online têm um certo impacto e são importantes nesse sentido. Além disso, as empresas contratantes sempre estão de olho nesses sites, que servem como aliados para quem quer mostrar seu trabalho", ressalta a especialista em recursos humanos Cíntia Bortotto.

O internauta também deve ficar atento às especificidades de cada plataforma, para que possa obter melhores resultados, e utilizar as ferramentas com um posicionamento totalmente profissional. "Caso você toma a decisão de ir para o mundo corporativo, é importante ter um perfil no LinkedIn, e o fato de não ter o Lattes não tem tanto impacto. Mas, se seu interesse é com o mundo acadêmico, o Lattes é obrigatório", afirma a especialista.

Outra dica, do consultor de recursos humanos Antônio Amorim, é que o internauta identifique qual o verdadeiro nicho de mercado que procura. "Não vale a pena colocar o currículo nesses site apenas por colocar. É preciso ter um objetivo em mente e deixar claro quais são suas competências. Isso vai facilitar a vida dos usuários e das empresas que visitam a plataforma para realizar seleções para preenchimentos de vagas", aponta Amorim e ressalta que, mesmo permitindo uma maior visibilidade, as plataformas não são suficientes por si só.

Lattes - Para fazer parte do Lattes, criado e mantido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), é preciso entrar na página oficial da Plataforma e fazer um cadastro. Estudantes e pesquisadores devem clicar em "Cadastrar novo currículo" e disponibilizar informações pessoais, endereço e contato, formação acadêmica, atuação profissional e área de atuação. Já as universidades e as empresas devem fazer o cadastro no guia "Diretório de Instituições".

As informações curriculares coletadas e armazenadas são utilizadas na avaliação da competência de candidatos para a obtenção de bolsas e auxílios, na seleção de consultores, de membros de comitês e de grupos de assessoramento. O Sistema de Informações é adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do País.

Os dados também servem como base para avaliação da pesquisa e da pós-graduação brasileira, além da construção de outras bases de dados que subsidiam a elaboração de indicadores e estudos. A proposta da CNPq é "Promover e fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico do país, além de contribuir na formulação das políticas nacionais de Ciência e Tecnologia".

LinkedIn - Para participar da rede LinkedIn, que possui mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo - 11 milhões apenas no Brasil -, segunda dados divulgados no início do ano, também é necessário fazer um cadastro. Primeiro, o internauta precisa fornecer nome, sobrenome, e-mail e uma senha de, no mínimo, seis caracteres.

Após preencher os campos e clicar em "Cadastre-se no LinkedIn", é só aguardar o aviso de confirmação, que será enviado para o e-mail disponibilizado. Antes de concluir a criação do perfil, também é necessário informar o país onde mora, o CEP e a condição em que se encontra - empregado, procurando emprego ou estudante.

Quem já atua no mercado de trabalho, deve indicar o cargo, a empresa e o setor em que trabalha. Os que procuram por uma vaga, devem mencionar o cargo e a empresa mais recentes e o período da última experiência de trabalho. Já os estudantes precisam disponibilizar o nome da universidade e o período de início e o previsto para o término da graduação. Depois, é só otimizar o perfil e começar a criar a rede de contatos com outras pessoas e empresas confiáveis.

No entanto, ao contrário de muitos que utilizam a ferramenta apenas como uma rede de relacionamento pessoal, é necessário ter um posicionamento profissional. "O LinkedIn é a maneira mais eficaz de estabelecer uma identidade online, construir uma rede profissional e gerenciar a sua carreira. Mas assim como tudo na vida, isso requer disciplina e estipulação de metas", destaca a especialista em carreiras e embaixadora do LinkedIn, Lindsey Pollak, por meio do site da rede.

Portanto, é importante que os internautas fiquem atentos com a construção e utilização do perfil, que deve se assemelhar ao currículo profissional, porém ser um pouco mais resumido. Deve-se evitar utilizar chavões, como "inovador", "motivado" e "dinâmico", nas descrições do perfil. No blog oficial da empresa, o diretor de Pesquisas do LinkedIn, Menu Sharma, ressalta que esses termos são ambíguos e não dizem realmente nada. A dica é procurar outros meios para se destacar na rede, utilizando, por exemplo, palavras simples para se expressar.

As três últimas experiências de trabalho devem ser mencionadas, sem deixar de citar o nome da empresa, o cargo e o período de atuação em cada uma. Os que ainda não tem experiência profissional podem destacar atividades acadêmicas, como participação em palestras e grupos de pesquisa, ou recorrerem ao campo "Recommendations", onde podem encontrar dicas e recomendações de algum um professor ou orientador acadêmico. Também é imprescindível que os usuários da rede mantenham os perfis sempre atualizados.

