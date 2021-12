Sem Sair de Casa: assistente virtual ajuda na demanda diária

Quem nunca sonhou em ter uma assistente para resolver aquelas "obrigações" do dia a dia e que acabam tomando boa parte do tempo, como agendar e confirmar compromissos, anotar recados e registrar as solicitações de clientes? Um serviço que se populariza na internet, o da assistente virtual, promete suprir essas necessidades, com a vantagem de ser acessível às 24 horas do dia e contratado sem sair de casa.

No Brasil, a assistente virtual ainda é uma novidade, mas já conquista adeptos. A dentista Alana Colares, sócia da Saté Clínica Odontológica, no bairro do Itaigara, em Salvador, contratou o serviço oferecido pela empresa LiveNote e acredita que é uma questão de tempo para que o trabalho das assistentes virtuais se torne cada vez mais comum.

Alana contratou uma assistente virtual por recomendação de uma amiga, depois que precisou dispensar a secretária. Experimentar o serviço, segundo ela, trouxe benefícios: "Eles fazem tudo o que minha antiga secretária fazia, porém de forma mais eficiente e especializada e com um custo mais baixo. Eles são treinados para esse tipo de serviço e eu passei a ter menos um funcionário que, além de pagar mais, ainda tinha o vínculo empregatício e os direitos trabalhistas", diz.

A dentista diz que o serviço atende suas expectativas e necessidades e com ele pode organizar melhor o tempo. Alana acredita que pouco a pouco a assistente virtual conquistará o mercado. "Pela qualidade, comodidade e preço não vai demorar muito para as pessoas (em Salvador) optarem pela assistente virtual. É só o tempo de descobrirem que existe", diz.

Há cerca de um ano, a empresa LiveNote identificou a dificuldade em se agendar consultas médicas, das clínicas darem atenção especial aos pacientes e suprirem necessidades de profissionais como Alana. Com isso, resolveu investir em um atendimento diferenciado para os profissionais da área de saúde.

Eric Paço, diretor das áreas Comercial e Marketing da LiveNote, acredita que oferecer um Consultório Virtual, uma Central de Agendamento e um Pós Agendamento eficaz é o grande diferencial da empresa, além de propor qualidade a baixo custo. "Nossos assistentes fazem desde o agendamento da consulta até a confirmação delas tanto para o paciente quanto para o profissional. Eles ainda recebem por SMS essas informações um dia antes do compromisso e o contratante ainda pode acessar sua agenda via web".

Além das consultas, a LiveNote também oferece o registro dos prontuários, que podem ser acessados em qualquer lugar, inclusive por dispositivos móveis (tablets e smartphones), cadastros completos dos pacientes com foto, prescrição eletrônica de medicamentos, receitas pré-cadastradas e faturamento de consultas; além de agenda de contatos para cadastro de telefones e e-mails úteis. O serviço de assistente virtual é realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, sob um custo que varia de R$ 250 a R$ 360. Conheça aqui o serviço.

Mercado em ascensão - Oferecer um Número Mágico - código exclusivo que garente ao contratante (pessoa física ou empresa) ter suas chamadas atendidas, os compromissos anotados e a agenda organizada de dia ou de noite - é a proposta da Prestus, empresa pioneira no país no serviço de assistente virtual.

Alexandre Borin, CEO da Prestus, criou a empresa depois de analisar suas próprias necessidades. "Era diretor de uma grande empresa, mas não tinha secretária. Então, me via perdendo muito tempo com coisas pequenas, tarefas simples do cotidiano, mas que não podem deixar de ser feitas. Imaginei que muitas pessoas também passavam por esse problema. Então, amadureci a ideia e, em 2009, fundamos a Prestus", diz.

Com mais de 200 clientes, a Prestus atente diferentes públicos no Brasil todo e ainda oferece serviço 24 horas. Para Borin, apesar de possuir alguns anos de mercado, o serviço de assistente virtual ainda é inovador e promete conquistar cada vez mais o público. "Onde você vai conseguir contratar um profissional que trabalhe com qualidade e aceite ganhar R$ 250?", questiona.

A Prestus possui diferentes tipos de pacote com serviços a preços que variam de R$ 119 a R$ 499. Há modelos para atender desde uma pessoa comum com uma agenda cheia, até empresários, consultórios e grandes empresas. Veja aqui os detalhes.

Borin acredita que o mercado nacional ainda precisa de profissionais mais especializados, capazes de atender melhor seus clientes. Mas, graças a tecnologia, hoje os assistentes virtuais conseguem suprir as necessidades antes feitas por secretárias pessoais. "Ser produtivo não é fazer tudo sozinho e sim saber dividir as funções e otimizar o tempo. Saber focar nas coisas certas e delegar todas as tarefas possíveis é o diferencial", comenta o CEO da Prestus.

