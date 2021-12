Seleção para policlínicas oferece salários de até R$ 10.190,00

As Policlínicas Regionais de Saúde dos municípios de Valença, Feira de Santana, Alagoinhas e Santo Antônio de Jesus estão com inscrições abertas para o processo seletivo para a contratação de médicos, com salários de até R$ 10.190,00.

Os profissionais contratados vão cumprir cargas horárias semanais de 8h, 12h, 16h ou 20h, divididas em turnos de 4h, com salários de R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 4 mil, e R$ 5 mil, acrescidos de 20% de insalubridade com base no salário mínimo e de até 100% de desempenho sobre o salário base.

São oferecidas vagas para as especialidades de Angiologia, Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Ergometria, Cardiologia Ecocardiograma, Cirurgia Geral, Ultrassonografia – Doppler, Endocrinologia, Endoscopia, Gastroenterologia, Ginecologia, Mastologia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Radiologia e Urologia.

Interessados deverão enviar currículo para o e-mail selecao.consorcio@saude.ba.gov.br ou entregar o currículo pessoalmente na policlínica. Mais informações podem no site da seleção.

