Seleção para CCR Metrô Bahia segue até esta segunda

Os interessados em participar da seleção CCR Metrô Bahia para Agente Materiais de Movimentação têm até esta segunda-feira, 5, para efetuar as inscrições através do site. A função exige Ensino Médio completo, vivência com estoque e almoxarifado e disponibilidade de horário para atuar em escalas de revezamento.

A empresa explica também que é desejável que os candidatos possuam CNH categoria D ou E; Curso de Empilhadeira, além de Curso Técnico em Logística.

Dentre as funções que serão desempenhadas pelo colaborador estão: administração de materiais, sendo responsável pelo recebimento e conferência de materiais e ferramentas, correta armazenagem e atendimento ao público interno, realização de inventários e demais atividades que visem a operacionalização e controle interno de toda movimentação dentro do Almoxarifado.

O salário é compatível com o mercado e os colaboradores também terão direito a outros benefícios. Informações adicionais são disponibilizadas na plataforma.

A CCR Metrô Bahia é uma empresa do Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessões em infraestrutura da América Latina. Desde 2013, a concessionária é responsável pela construção, manutenção e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, por um período de 30 anos, através de uma Parceria Público-Privada (PPP).

