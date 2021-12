Sebrae abre 30 mil vagas para capacitar empreendedores

Estão abertas as inscrições para a Semana Sebrae, que pretende capacitar 30 mil empreendedores em toda a Bahia, de 29 de agosto a 3 de setembro, em Salvador e mais de 50 cidades do interior. De acordo com o diretor de atendimento do Sebrae, Franklin Santos, o objetivo é preparar as empresas para o fim da crise, estimado para o ano que vem.

"Vários economistas têm dito que a crise chegou ao fundo do poço. A tendência agora vai ser de recuperação", afirma Santos. O evento em Salvador acontece no Fiesta Convention Center, com 16 mil vagas voltadas para a região metropolitana de Salvador. As 14 mil vagas restantes estão distribuídas pelo interior.

A Semana Sebrae terá palestras sobre o futuro da economia, relação com os clientes e gestão financeira. "A novidade deste ano é o espaço Lounge Empresarial", declara Santos.

De acordo com informações da entidade, o espaço terá exposição das soluções do Sebrae, Projetos Coletivos, Projeto Startup Bahia, arena de eventos, palco de autógrafos, capacitação em realidade virtual para minimercados (Sebrae360), restaurante-modelo e expositores.

Santos acredita que, com a expectativa da volta do crescimento a partir de 2017, este é um bom momento para os empreendedores buscarem capacitação.

"Mesmo durante a crise, alguns setores já começam a sentir uma recuperação, como o de serviços de reparos, por exemplo", afirma.

Fazer reparos em roupas representa cerca de 20% dos rendimentos da empresária Urânia Mércia Cardoso Magalhães da Silva, que trabalha em Periperi e é dona da marca By Urânia's. Sua experiência, entretanto, aponta para uma redução da importância das reformas em seu orçamento.

"As pessoas estão comprando mais roupas de malha", afirma. Sua saída tem sido recorrer à diversificação. Um nicho promissor tem sido a confecção e aluguel de fantasias para festas de escolas e atividades culturais no bairro. "É um setor que tem crescido bastante", aponta a empresária, que conta com a ajuda de sua irmã e de uma nora.

Outro profissional da área de reparos, Marcos Oliveira, da Digiart Soluções em Informática, conserta computadores e já trabalhou até para a Coelba. Ele passou por cursos de qualificação no Sebrae e em outras instituições. "Eu aprendi, por exemplo, a fazer gestão financeira nesses cursos", declara o empresário.

As capacitações oferecidas pela Semana Sebrae incluem as seguintes áreas: associativismo, cenários econômicos, competitividade, design, empreendedorismo, estratégias, finanças, geração de valor, gestão empresarial, inovação, liderança, marketing e vendas, modelo de negócio, motivação, planejamento, produtividade, recursos humanos, startup, sustentabilidade, turismo, varejo e consumo. Para se inscrever, acesse o site www.semanasebrae.com.br. Em Salvador, os cursos têm taxa simbólica de até R$ 50.

