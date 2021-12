Seap oferece 490 vagas para agente penitenciário

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) oferece 490 vagas para a função de agente penitenciário com carga horária de 30 e 40 horas.

A contratação pessoal é por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo(Reda). O edital do Processo Seletivo Simplificado já foi divulgado.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 10 a 16 de junho, no site da Consultec. A taxa é de R$ 40 e o processo seletivo será constituído de uma única etapa - prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos de caráter eliminatório e classificatório.

