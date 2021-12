Samu de Feira de Santana abre 170 vagas de emprego

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Feira de Santana abriu processo seletivo para a contratação de 170 profissionais, em diferentes áreas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de fevereiro, pela internet. Os salários ofertados vão de R$ 788 a R$ 1.241,23.

Há vagas para os cargos de Técnico de Enfermagem (45), Motorista (35), Telefonista Auxiliar de Regulação Médica (21), Médico Regulador (14), Enfermeiro (12), Médico Intervencionista (7), Assistente Administrativo (7), Rádio Operador (5) e Técnico em Enfermagem para Motolância (3).

As provas escritas estão previstas para o dia 19 de abril, em local ainda a ser definido. A seleção será constituída de duas fases. A primeira fase terá seis etapas, todas de caráter eliminatório. A necessidade de realizar, ou não, cada uma das etapas depende do cargo pleiteado, com exceção da prova escrita, que será aplicada para todos os candidatos. Já a 2ª fase terá apenas a Prova de Títulos.

Outras informações estão disponíveis no edital do processo seletivo.

