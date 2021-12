Salvador e Feira têm oficinas gratuitas de empreendedorismo até sexta

Oficinas e mesas redondas gratuitas e abertas ao público reunirão especialistas na IV Semana de Empreendedorismo e Inovação (SEI) da Universidade Salvador (Unifacs), a partir desta segunda-feira, 22, até a próxima sexta-feira, 26, nas cidades de Salvador e Feira de Santana.

Durante evento serão discutidos assuntos sobre empreendedorismo social, processo criativo, modelos Canvas, geração de negócios inovadoras e tendências do marketing digital.

O evento será destinado para estudantes e para todos aqueles que buscam conhecer o mercado empreendedor e de inovação. Os interessados podem efetuar as inscrições através do site, que também disponibiliza a programação completa com horários e locais.

O acesso ao evento é gratuito, mas recomenda-se a doação de 1kg de alimento não perecível ao participar da primeira atividade cadastrada. As doações serão destinadas ao Instituto Lar Vida.

