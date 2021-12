Salvador é 4ª cidade mais promissora para negócios de luxo

O mercado do luxo no Brasil cresce 33% ao ano e movimentou 20 bilhões de euros (o equivalente a R$ 46 bilhões) em 2011, segundo pesquisa realizada pela GfK Custom Research e publicada no livro O mercado de luxo no Brasil, do especialista em mercado de luxo, Cláudio Diniz. Nesse cenário, a capital baiana ocupa o quarto lugar no ranking nacional das cidades mais promissoras para negócios de luxo, concentrando 6% dos empreendimentos nessa área e ficando atrás apenas de Brasília, Curitiba e Porto Alegre. A pesquisa não considerou São Paulo e Rio de Janeiro, que concentram a maior parte dos investimentos, tornando desproporcional a comparação com outras cidades.

"O eixo Rio-São Paulo sempre teve melhor estrutura para esse tipo de negócio, mas, atualmente as marcas de luxo estão migrando para outras regiões", afirma Diniz. Segundo ele, um dos fatores de destaque na Bahia é o potencial turístico do Estado. "Salvador apresenta boas perspectivas para o turismo de luxo, graças às redes de hotelaria e à gastronomia. Hoje, a cidade concorre com destinos turísticos da Tailândia, por exemplo", explica.

Transporte de luxo - De acordo com outra pesquisa publicada no livro, os gastos com transporte (deslocamento) são os principais no orçamento mensal das classes A e B. Na Bahia, esse dado se reflete, por exemplo, no aumento da demanda pelo serviço de táxi aéreo, alternativa mais procurada por quem deseja fugir dos congestionamentos da cidade.

No ano passado, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeronáutica (Infraero) contabilizou 5.870 pousos e decolagens de aeronaves comerciais em Salvador, com transporte de 12.149 passageiros. De acordo com Marcos Rezende, dono da Maravilha Táxi Aéreo, esses números podem ser maiores durante o verão. "De setembro até março, período em que muitos turistas chegam à cidade, há também a procura por passeios aéreos como forma de lazer", conta Rezende.

Apesar da demanda, a cidade possui apenas duas empresas atuantes no setor. "A infraestrutura de Salvador não acompanha o aumento de clientes desse serviço. Ainda são poucos os prédios da cidade que possuem heliponto", queixa-se Cláudio Soares, proprietário da Henrimar Táxi Aéreo.

A lucratividade do setor, no entanto, compensa as dificuldades: a manutenção de 50 horas em uma aeronave de motor tradicional pode custar de R$ 5 mil a R$ 8 mil. Se o motor for a turbina, o valor sobe para R$ 15 mil. "Hoje é possível comprar um helicóptero pelo mesmo preço de um carro de luxo, então tem aumentado o número de pessoas com aeronaves particulares. A cidade ainda não conta com um serviço especializado para esse público, o que é uma boa área para se investir", explica Jorge Cirne, empresário que pretende abrir este ano um helicentro que, além da venda e aluguel de helicópteros, oferecerá garagem e manutenção.

